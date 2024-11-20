Car of the Year 2025: Το νέο Dacia Duster ανάμεσα στους φιναλίστ για τον τίτλο

Τι χρειάζεται για να κατακτήσει κάποιο αυτοκίνητο τον τίτλο ‘Car of the Year’;

Σύμφωνα με τον ίδιο τον οργανισμό, «η τεχνολογική καινοτομία και η σχέση ποιότητας-τιμής είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες» για την κατάκτηση του τίτλου του Αυτοκινήτου της Χρονιάς.

Το νέο Dacia Duster, σαφώς και καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις.

Τεχνολογική Καινοτομία

Βασισμένο στην πλατφόρμα CMF-B, το νέο Duster εφοδιάζεται με εξηλεκτρισμένα σύνολα κίνησης, όπως είναι το full Hybrid των 140 ίππων. Η απόδοση και η οικονομία που προσφέρει αυτός ο κινητήρας καθιστά δυνατή την οδήγηση ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο, έως και στο 80% του χρόνου κίνησης στην πόλη, γεγονός που περιορίζει την κατανάλωση καυσίμου έως και 40%, σε συνθήκες αστικού κύκλου.

Η υιοθέτηση καινοτομιών στο νέο Duster περιλαμβάνει επίσης συστήματα που μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα, χάρη στην ευρεία χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Για παράδειγμα, το Starkle®, ένα πρωτοποριακό πλήρως ανακυκλώσιμο πλαστικό κατασκευασμένο από 20% ανακυκλωμένα υλικά, αποτελεί μέρος της σχεδίασης στο εξωτερικό του οχήματος.

Ακόμα μία από τις καινοτομίες που υιοθετεί το νέο Duster είναι και το σύστημα στήριξης YouClip της Dacia, που προσφέρει τη δυνατότητα εξατομίκευσης του εσωτερικού με διάφορα αξεσουάρ, όπως η βάση για το smartphone και η έξυπνη ποτηροθήκη 3 σε 1.

Value for money

Από την στιγμή της πρώτης του κυκλοφορίας το 2010, το Dacia Duster έχει προσελκύσει περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Από το 2018, είναι ένα από τα B-SUV με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και την εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής.

Η τρίτη γενιά του Duster, η οποία διατίθεται σε τιμή λιανικής κάτω από τις €20.000, συνεχίζει αυτή την παράδοση.

Ο τίτλος του Αυτοκινήτου της Χρονιάς θα απονεμηθεί στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.