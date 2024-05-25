Η Ford επισπεύδει την έλευση στην Ευρώπη της Mustang GTD

Η Ford ετοιμάζεται να φέρει στην Ευρώπη την πιο προηγμένη και τολμηρή Mustang όλων των εποχών. Η Mustang GTD, η οποία θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της στις 24 Ώρες του Le Mans, θα δοκιμαστεί στους δρόμους της Ευρώπης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσημη χρονομέτρηση των επιδόσεών της το τέταρτο τρίμηνο του 2024 στη φημισμένη πίστα του Nürburgring Nordschleife.

«Δοκιμάσαμε εκτενώς τη Mustang GTD στη Βόρεια Αμερική σε διάφορες τοποθεσίες μεταξύ των οποίων οι πίστες Sebring International Raceway και Virginia International Raceway. Όλα αυτά με σκοπό τη δημιουργία ενός αυτοκινήτου που θα μπορεί να ολοκληρώσει έναν γύρο στο Nürburgring σε λιγότερο από επτά λεπτά», δήλωσε ο Greg Goodall, Chief Program Engineer της Mustang GTD. «Η οδήγηση στους ευρωπαϊκούς δρόμους και οι δοκιμές στο Nürburgring είναι το επόμενο βήμα, πριν από την επίσημη χρονομέτρηση του αυτοκινήτου εκεί αργότερα φέτος.»

Κατασκευασμένη για να τα βάλει με τους καλύτερους, μετά το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στο Le Mans, η Mustang GTD θα δώσει το παρών στις 24 Ώρες του Spa και στο Goodwood Festival of Speed.

Η πρώτη εμφάνιση της Mustang GTD στην Ευρώπη θα συνοδεύεται από μια νέα, διαδικτυακή σειρά με αφηγηματικό χαρακτήρα, η οποία θα εμβαθύνει στα επιμέρους μέρη και τη μηχανική που καθιστούν αυτή την Mustang το απόλυτο supercar, μέσω ρεαλιστικών απεικονίσεων που δημιουργούνται από υπολογιστή, οι οποίες θα αναδείξουν την πρωτοποριακή ανάρτηση και τον υπερτροφοδοτούμενο V8 κινητήρα που στοχεύει σε απόδοση άνω των 800 ίππων.

Οι φίλοι της μοντέλου μπορούν να επισκέπτονται τα κανάλια της Mustang ή εκείνα της Ford Motor Company στο Instagram, το Facebook, το TikTok, το YouTube ή το X, καθώς και τη σελίδα της Mustang GTD στο Ford.com, για να μαθαίνουν τα τελευταία νέα και πληροφορίες τη στιγμή που συμβαίνουν.

Η άφιξη της Mustang GTD στην Ευρώπη έρχεται καθώς η Ford προετοιμάζεται προκειμένου να ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιους πελάτες. Το παράθυρο υποβολής αιτήσεων για τους καταναλωτές της Βόρειας Αμερικής έκλεισε στις 21 Μαΐου, με περισσότερους από 7.500 ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση για την αγορά μιας Mustang GTD MY 2025 ή 2026. Οι αιτούντες διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, με κυριότερο ωστόσο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερο από το 20% της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα υποβολής αιτημάτων για την Mustang GTD προέρχεται από την κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επίσης, ένας στους τέσσερις είναι ιδιοκτήτης Mustang, ενώ ένας στους πέντε δηλώνει ότι είναι κάτοχος ενός ανταγωνιστικού μοντέλου με παρόμοιο επίπεδο επιδόσεων.

«Με την νέα Mustang GTD θέσαμε ως στόχο να κατασκευάσουμε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο για το δρόμο, που διαθέτει την καρδιά μιας Mustang αλλά και την θέληση να τα βάλει με τους καλύτερους της Ευρώπης. Από τότε που ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τους καταναλωτές της Βόρειας Αμερικής, είδαμε την υψηλή ανταπόκριση των πελατών» δήλωσε ο Jim Owens, Brand Manager της Mustang GTD,. «Είτε έχουν στην κατοχή τους ένα σπορ αυτοκίνητο από κάποιον ανταγωνιστή είτε μια άλλη Mustang στο γκαράζ τους, αντιλαμβάνονται τις αγωνιστικές επιδόσεις της Mustang GTD.»

Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις ενδιαφέροντος στην Ευρώπη θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.