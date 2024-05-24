Δυναμική παρουσία της Ford με τα νέα Ranger Raptor και Transit Custom στην έκθεση ERGO.TEC / Μηχανήματα Έργων

Δυναμική και άκρως ενδιαφέρουσα για τους Έλληνες επαγγελματίες είναι η παρουσία της Ford στην έκθεση ERGO.TEC / Μηχανήματα Έργων που φιλοξενείται στις γνώριμες εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου MEC στην Παιανία από την Παρασκευή 24 Μαΐου έως και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024.

Συγκεκριμένα, όλοι οι επισκέπτες της φετινής έκθεσης που θα βρεθούν στο stand της Ford Βελμάρ θα έχουν τη ευκαιρία να γνωρίσουν, αλλά και να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τα ολοκαίνουργια Ranger Raptor και Transit Custom, τα οποία αποτελούν δύο μόλις από τα πολλά και μεγάλα αστέρια στην προηγμένη και εξαιρετικά ικανή σε δυνατότητες γκάμα επαγγελματικών οχημάτων της Ford.

Το νέο Ford Ranger Raptor είναι αναμφίβολα ένα pick-up που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Με την υπογραφή και πινελιά της Ford Performance κυριολεκτικά σε κάθε τεχνολογική πτυχή του - συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστικών αναρτήσεων, του μοναδικού συστήματος μετάδοσης, του 10τάχυτου κιβωτίου και του πραγματικά πανίσχυρου 3.0L V6 EcoBoost κινητήρα των 292 ίππων - παραμένει και στη νεότερη γενιά το απόλυτο όχημα περιπέτειας: ένα εντυπωσιακό σε σχεδίαση pick-up, που όχι μόνο προσφέρει τις πιο extreme επιδόσεις στην κατηγορία του, αλλά μαζί με αυτές αδιαπραγμάτευτη πρακτικότητα και κορυφαία πολυτέλεια, την οποία οι πελάτες θα συναντήσουν σήμερα μόνο σε πολυτελή επιβατικά μοντέλα. Όλα τα παραπάνω προσφέρονται σε συνδυασμό με ασυναγώνιστες δυνατότητες μεταφοράς φορτίων και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες ασφάλειας και συνδεσιμότητας, ώστε κάθε επαγγελματίας να έχει στη διάθεσή του πάντα το πιο ολοκληρωμένο και απόλυτο pick-up, τόσο για διασκέδαση όσο και για την εργασία του.

Το Transit Custom – το βαν με τις υψηλότερες πωλήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη – αποτελεί τον πιο πιστό, αξιόπιστο και ακούραστο σύντροφο κάθε επαγγελματία οδηγού. Βραβευμένο με τον τίτλο «International Van of The Year 2024», το νέο Transit Custom έχει σχεδιαστεί από την αρχή, προσφέροντας πρωτόγνωρες για τα δεδομένα των βαν οχημάτων δυνατότητες διασύνδεσης επόμενης γενιάς. Με γνώμονα την βέλτιστη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα διατίθεται σε μια πλούσια γκάμα εκδόσεων όσον αφορά τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τα οποία περιλαμβάνουν εξηλεκτρισμένες προτάσεις για τους επαγγελματίες, όπως το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom, ή συμβατικές που παίρνουν κίνηση από τους οικονομικούς και αξιόπιστους κινητήρες ντίζελ της Ford.

Μην χάσετε την ευκαιρία προκειμένου να δείτε από κοντά τα επαγγελματικά Ranger Raptor και Transit Custom της Ford στην έκθεση ERGO.TEC / Μηχανήματα Έργων. Οι πύλες της θα παραμένουν ανοιχτές για το κοινό από τις 10:00 έως και τις 19:00 κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών λειτουργίας της.

