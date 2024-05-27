Το νέο Ford Kuga, δυνατό και ευφυές, ήρθε στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα

Το Ford Kuga είναι το μεσαίο SUV που έρχεται για μια ακόμα φορά να ανατρέψει τα δεδομένα και στη νεότερη γενιά του, προτάσσοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στην κατηγορία, μια νέα και άκρως εντυπωσιακή σχεδίαση, κορυφαία συνδεσιμότητα για όλους τους επιβάτες, αλλά και μια πολυσυλλεκτική γκάμα εκδόσεων σε επίπεδο κινητήριων μονάδων και εξοπλισμού, οι οποίες έρχονται καλύψουν κυριολεκτικά κάθε σας απαίτηση.

Τώρα, το νέο Ford Kuga, το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία του SUV οχημάτων, βρίσκεται για πρώτη φορά στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα και σας περιμένει να το δείτε από κοντά, να ανακαλύψετε από πρώτο χέρι τα πλεονεκτήματά του και να παραγγείλετε την έκδοση που ταιριάζει στις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας.

Το νέο Ford Kuga με μια ματιά:

Με εντυπωσιακή νέα σχεδίαση: Η ακόμα πιο δυναμική και γεμάτη αυτοπεποίθηση σχεδίαση του νέου Ford Kuga αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλότερες δυνατότητές του. Το νέο SUV της Ford ξεχωρίζει για τη νέα εμπρός όψη, με την τολμηρή σχεδίαση της μάσκας να πλαισιώνεται από μια coast-to-coast μπάρα φώτων LED, η οποία εκτείνεται σε όλο το πλάτος και καταλήγει απρόσκοπτα στους νέους full LED προβολείς. Το μπλε οβάλ σήμα της Ford δεσπόζει τώρα σε περίοπτη θέση στο κέντρο της μάσκας, ενώ χαρακτηριστικό είναι επίσης το φουσκωμένο καπό και οι έντονες ακμές του, που τονίζουν τη δύναμη του Kuga.

Με εκδόσεις που κάνουν την διαφορά: Το νέο Ford Kuga είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα σε τρεις εκδόσεις με κάθε μια να διαθέτει διαφορετική ταυτότητα και χαρακτήρα. Για παράδειγμα, η Titanium παρέχει τον καλύτερο συνδυασμό άνεσης και πολυτέλειας, χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό. Την ίδια στιγμή, η νέα Active απευθύνεται στους οδηγούς εκείνους που αναζητούν την περιπέτεια και τις δραστηριότητες στην φύση, ενώ για όσους το δυναμικό, γεμάτο σπορ χαρακτήρα στιλ είναι το πρωταρχικό ζητούμενο, η έκδοση ST-Line X του νέου Ford Kuga είναι παρούσα προσφέροντας ακόμα πιο συναρπαστικά οδικά χαρακτηριστικά.

Με νέα αναβαθμισμένα κινητήρια σύνολα: Ο νέος Full Hybrid κινητήρας 2.5L Duratec είναι διαθέσιμος με κίνηση στους εμπρός (180PS) ή σε όλους τους τροχούς (183PS) με εκπομπές CO2 μόλις από 122 g/km και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου από 5,3 l/100. Το προηγμένο αυτό σύνολο είναι σε θέση να εξασφαλίσει έως και 64% αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης σε αστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η έκδοση PHEV με απόδοση 243PS (+18PS σε σύγκριση με το απερχόμενο μοντέλο) προσφέρει κορυφαία επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 7,3 δευτερόλεπτα, κατανάλωση καυσίμου 0,9 l/100 km, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 68 χλμ στο μικτό κύκλο μετρήσεων WLTP, εξελιγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με κορυφαία ελκτική ικανότητα στην κατηγορία των υβριδικών αυτοκινήτων (2.100 kg) και έξυπνες λειτουργίες ρυμούλκησης (Trailer BLIS, Trailer Connection Checklist & Trailer Tow Navigation)

Με κορυφαία συνδεσιμότητα: Το νέο Ford Kuga είναι εξοπλισμένο με το λειτουργικό σύστημα SYNC 4 με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων και ασύρματης ενσωμάτωσης Apple CarPlay και Android Auto, νέα οθόνη αφής 13,2 και πολύ γρήγορη συνδεσιμότητα με 5G modem.

Με την καλύτερη εργοστασιακή εγγύηση και χρηματοδότηση της αγοράς: Για περισσότερη ξενοιασιά για όλους του πελάτες, το νέο Ford Kuga είναι διαθέσιμο με 8 χρόνια εργοστασιακή της Ford Protect, σε συνδυασμό με τα πλέον ευνοϊκά και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιτόκιο από μόλις 2,99%.

Γνωρίστε το νέο Ford Kuga στο παρακάτω walk-around βίντεο:

Πηγή: skai.gr

