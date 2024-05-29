Το νέο Ford Kuga Hybrid είναι ο πρωταθλητής οικονομίας στα SUV με αυτονομία με ένα γέμισμα 900 χιλιομέτρων

Ελάχιστα είναι τα SUV της μεσαίας κατηγορίας που μπορούν σήμερα να υπερηφανευτούν ότι μπορούν να καταφέρουν τόσο πολλά στους τομείς της κατανάλωσης και της αυτονομίας όσα το νέο Ford Kuga Hybrid, το οποίο τροφοδοτείται από το πιο προηγμένο και αποδοτικό υβριδικό σύστημα κίνησης της αγοράς εξασφαλίζοντας ελευθερία κίνησης με ένα γέμισμα που φτάνει τα 900 χιλιόμετρα.

Με εξαιρετικά περιορισμένη κατανάλωση βενζίνης από μόλις τα 5,3 lt για κάθε 100 km σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP για την έκδοση του μοντέλου με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD) και από 5,7 lt για την ίδια απόσταση για την τετρακίνητη (AWD), το νέο Ford Kuga κυριολεκτικά δεν σταματά πουθενά αποτελώντας επάξια τον απόλυτο πρωταθλητή σε οικονομία καυσίμου και αυτονομία κατηγορία των μεσαίων SUV.

Με όπλο το προηγμένο Full Hybrid σύστημα κίνησης της Ford

Με το νέο Ford Kuga Hybrid δεν χρειάζεται ποτέ να φορτίζετε την μπαταρία του αυτοκινήτου σας, αφού για αυτό φροντίζει πάντα το ευφυές υβριδικό σύστημα κίνησης μέσω της προηγμένης αναγεννητικής πέδησης την οποία ενσωματώνει, αλλά και της ικανότητας του ακόμα πιο ισχυρού σε σχέση με πριν ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την διαδικασία της επιβράδυνσης του οχήματος. Επιπρόσθετα, ο αναβαθμισμένος ατμοσφαιρικός κινητήρας 2.5L της Ford είναι σε θέση να τροφοδοτεί και αυτός με τη σειρά του με ενέργεια την μπαταρία, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν.

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό έως και 64% , το νέο Ford Kuga Hybrid φιλοξενεί ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης με χωρητικότητα 2.5L, τέσσερις κυλίνδρους και 16 βαλβίδες με σύστημα μεταβλητού χρονισμού, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τον εξαιρετικά αποδοτικό θερμοδυναμικό κύκλο Atkinson. Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί την απαραίτητη για τη λειτουργία του ηλεκτρική ενέργεια από μια υδρόψυκτη -επίσης- μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Όλα αυτά ελέγχονται μέσω μιας προηγμένης μονάδας και συνεργάζονται με ένα αναβαθμισμένο power-split αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία στην οδήγηση σε όλες τις συνθήκες.

Στην έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς, το Ford Kuga Hybrid αποδίδει 180PS και στην τετρακίνητη (AWD) 183PS εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, πέρα από πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και αυτονομία 900 χιλιομέτρων, κορυφαίες για την κατηγορία επιδόσεις. Συγκεκριμένα, η τελική ταχύτητα και για τις δύο εκδόσεις του νέου Kuga Hybrid είναι 196 χλμ./ώρα, με την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h να ολοκληρώνεται σε 9,1 δλ. (FWD) και 8,3 δλ. (ΑWD).

Τίποτα λιγότερο λοιπόν από κορυφαίες επιδόσεις στο δρόμο, προηγμένη τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και αυτονομία με ένα γέμισμα που φτάνει τα 900 χιλιόμετρα!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.