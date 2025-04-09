Υπόθεση Folli Follie: Αποφυλακίζεται ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Αποφυλακίζεται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie, Τζώρτζης Κουτσολιούτσος καθώς έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής των 11 ετών που του έχει επιβληθεί για τα πεπραγμένα της εταιρείας, μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Εφετείο.

Ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα και της χρηματικής εγγύησης των 50 χιλιάδων ευρώ.

Με απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, που ξεκίνησε σήμερα και διέκοψε για τις 8 Μαΐου την εκδίκαση της υπόθεσης, ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας κοσμημάτων Δημήτρη Κουτσολιούτσου, βγαίνει από τη φυλακή όπου ήταν κρατούμενος, στο κατάστημα Χαλκίδας, από το περασμένο καλοκαίρι.

Η τρίτη αίτηση αναστολής έκτισης της ποινής τού υπεύθυνου για το ελληνικό τμήμα της FF Τζώρτζη Κουτσολιούτσου έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από τους δικαστές του Εφετείου οι οποίοι είπαν "ναι" στην έξοδο από τη φυλακή του κατηγορούμενου, μοναδικού κρατούμενου στις φυλακές για την υπόθεση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση της Folli Follie έφθασε στη Δικαιοσύνη το 2018 μετά την αποκάλυψη ότι η εύρωστη οικονομική της εικόνα ήταν αποτέλεσμα μεθοδεύσεων μέσω πλαστών παραστατικών και άλλων πρακτικών.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ενόχους για την υπόθεση τον ιδρυτή της εταιρείας, τη σύζυγο του Καίτη Κουτσολιούτσου, τον γιό τους Τζώτζη και δύο ακόμη κατηγορούμενους.

Στο ζευγάρι των ιδρυτών της Folli Follie επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 17 ετών στον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και 10 ετών στη σύζυγο του. Ο Τζώρτζης Κουσολιούτσος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών, γυναίκα συνεργάτης της εταιρίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος θεωρείται φυγόποινος, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών.

Οι δικαστές δεν είχαν δώσει αναστολή στην έκτιση ποινής του Τζώτζη Κουτσολιούτσου, ενώ είχαν διατάξει την έκτιση της ποινής των γονιών του κατ'οίκον λόγω ηλικίας. Στη συνεργάτη τους που καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη το δικαστήριο χορήγησε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής της.

Πηγή: skai.gr

