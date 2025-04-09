Η Πειραιώς ενισχύει την ψηφιακή εμπειρία των πελατών της

Η Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω την ψηφιακή εμπειρία των πελατών της, εμπλουτίζοντας τις πληροφορίες που παρέχει για τις συναλλαγές τους μέσω του Piraeus e-banking και Piraeus app.

Πρόκειται για μία καινοτόμο λύση που προσφέρεται για πρώτη φορά από τράπεζα στην Ελλάδα και δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους των χρεωστικών καρτών της Πειραιώς να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τις συναλλαγές τους, καθώς πλέον εμπλουτίζονται με τα λογότυπα και τις εμπορικές επωνυμίες των εμπόρων και των επιχειρήσεων που τις έχουν πραγματοποιήσει.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται για τον χρήστη μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο φιλική εμπειρία, καθώς αναγνωρίζει με ευκολία τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει κάνει τις συναλλαγές του. Σε επόμενο στάδιο, θα ενσωματωθούν γεωγραφικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας των εμπόρων.

Η υπηρεσία αυτή κατέστη δυνατή μέσω συνεργασιών με κορυφαίους ψηφιακούς υποστηρικτές με τεχνογνωσία στην χρηματοοικονομική τεχνολογία και στον σχεδιασμό εμπειρίας πελάτη. Φέρνοντας μαζί μια διεπιστημονική ομάδα εθνικών και διεθνών ειδικών, η Πειραιώς διαμορφώνει το μέλλον της ψηφιακής τραπεζικής στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η νέα καινοτόμος υπηρεσία υποστηρίζεται από το MRS API της Snowdrop Solutions, μια κορυφαία λύση εμπλουτισμού συναλλαγών που μετατρέπει τα χρηματοοικονομικά δεδομένα σε σαφή, αναγνωρίσιμα στοιχεία, χρήσιμα για τον καταναλωτή.

Ο κ. Γιάννης Γραμματικός, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής της Πειραιώς δήλωσε: «Η βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας του χρήστη παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της Τράπεζας, η οποία διασφαλίζει στους πελάτες της μεγαλύτερη διαφάνεια, εξυπνότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μια αναβαθμισμένη εμπειρία για τον χρήστη. Με αυτή τη νέα υπηρεσία, η Πειραιώς συνεχίζει να ηγείται στην ψηφιακή τραπεζική».

Ο Ken Hart, Διευθύνων Σύμβουλος της Snowdrop Solutions δήλωσε: «Με την αξιοποίηση του API εμπλουτισμού συναλλαγών μας, η Πειραιώς όχι μόνο βελτιώνει την εμπειρία χρήστη, αλλά θέτει και ένα νέο πρότυπο για την καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα».

Πηγή: skai.gr

