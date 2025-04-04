Αθώους έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπο Γκότση, τον πρώην αντιπρόεδρο της Folli Follie Τζώρτζη Κουτσολιούτσο και ένα ακόμη στέλεχος της εταιρίας για την υπόθεση της μήνυσης μετόχων της εταιρίας κοσμημάτων που κατήγγειλαν καθυστερημένη αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της FF, όταν τον Μάιο του 2018 δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα στοιχεία για παραποιημένα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης όπως περιγράφονταν σε έκθεση του fund Quintessential Capital Management.

Η κατηγορία για τον τότε επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφορούσε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ τα δύο τότε στελέχη της Folli Follie δικάστηκαν για ηθική αυτουργία στην πράξη του κ. Γκότση.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε απαλλαγή των κατηγορουμένων. Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία σε βάρος του κ. Γκότση καθώς ήταν στη διακριτική ευχέρεια του, να ζητήσει ή όχι την αναστολή διαπραγμάτευσης. Ο εισαγγελέας τόνισε επίσης πως δεν προέκυψε όφελος του τότε προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της οικογένειας Κουτσολιούτσου.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο κ. Γκότσης φέρεται ότι μετά από υπόδειξη του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου και του διευθυντή ασφαλείας της FF, καθυστέρησε επί 21 ημέρες να ζητήσει την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής, ζημιώνοντας τους μετόχους της εταιρείας.

Ο γιος του ιδρυτή της FF εκτίει στις φυλακές Χαλκίδας πρωτόδικη ποινή 11 ετών κάθειρξης, για την υπόθεση των παραποιημένων οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και σήμερα δεν θέλησε να βρεθεί στο εδώλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

