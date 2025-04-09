«Τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας myOEY.live.gov.gr, έχουν από σήμερα Έλληνες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέες αγορές του εξωτερικού, καθώς και κάτοικοι του εξωτερικού, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει, μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι κλείνουν ραντεβού με εξειδικευμένους υπαλλήλους των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών για να ενημερωθούν, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, για νομικά, φορολογικά, εμπορικά και άλλα ζητήματα.

Η πλατφόρμα, η οποία αρχικά λειτουργεί πιλοτικά σε συγκεκριμένες αγορές, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου, με στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, για τον προγραμματισμό της τηλεδιάσκεψης, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, είτε απευθείας στο myOEY.live.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr στην Ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και στην Υποενότητα «Ενίσχυση επιχειρήσεων», με χρήση κωδικών TaxisNet και επιλέγουν το Γραφείο Ο.Ε.Υ., τη θεματική κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει κωδικούς TaxisNet, ο προγραμματισμός του ραντεβού μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η νέα υπηρεσία παρέχει ένα απολύτως ασφαλές, κρυπτογραφημένο κανάλι για την προστασία της συνομιλίας και των προσωπικών δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη για μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

-Θέλω να εξάγω: Παρέχεται γενική πληροφόρηση για την αγορά, τις τελωνειακές διαδικασίες, την πιστοποίηση προϊόντων, τον ανταγωνισμό, τις εμπορικές εκθέσεις, τις επιχειρηματικές αποστολές, τις καταναλωτικές συνήθειες κά.

-Θέλω να ανοίξω επιχείρηση: Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον, το θεσμικό πλαίσιο, τις νομικές μορφές επιχειρήσεων, τη φορολογία, τα κίνητρα επενδύσεων κ.α., που επικρατούν στη χώρα αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. που θα επιλεγεί.

-Αντιμετωπίζω πρόβλημα-εμπορική διαφορά: Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τον έλεγχο ύπαρξης εταιρείας, τη μεσολάβηση για επίλυση εμπορικής διαφοράς, τυχόν προβλήματα με τελωνειακές ή άλλες αρχές κά.

-I want to invest in Greece / Θέλω να επενδύσω στην Ελλάδα: Παρέχεται πληροφόρηση προς ξένους δυνητικούς επενδυτές στην Ελλάδα σχετικά με τομείς αιχμής, κίνητρα επενδύσεων, διαδικασίες και αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στην Ελλάδα.

-Θέλω να συμμετέχω σε δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας: Παρέχεται πληροφόρηση για συμμετοχή σε προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας από ελληνικής πλευράς στη χώρα αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. που θα επιλεγεί (εφόσον υπάρχουν).

Σημειώνεται ότι σε αρχικό στάδιο, η πλατφόρμα myOEYlive θα λειτουργεί για τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. σε Τορόντο, Μπουένος Άιρες, Πεκίνο, Γιοχάνεσμπουργκ, Βελιγράδι και Ρώμη, ενώ μακροπρόθεσμα θα ενταχθεί ολόκληρο το δίκτυο των Γραφείων Ο.Ε.Υ. του υπουργείου Εξωτερικών.

Το έργο εντάσσεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2025 και παράλληλα θα περιλαμβάνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2025-2028, τον στρατηγικό οδικό χάρτη για την οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας και κοινωνίας, ευθυγραμμισμένης με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ψηφιακή Δεκαετία 2030.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, με μέριμνα των Γενικών Γραμματέων, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου και Δημήτρη Σκάλκου, αντίστοιχα. Αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας των υπουργείων Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία της πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών από Προξενικές Αρχές, myConsulLive.

Επιπλέον, αναπτύχθηκε κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού, myDesklive, που έχει αναπτύξει η ΓΓΠΣΨΔ και οι οποίες αξιοποιούνται με επιτυχία από ένα σύνολο δημόσιων φορέων, όπως ο e-ΕΦΚΑ, τα ΚΕΠ, η ΔΥΠΑ, οι Δήμοι, οι Προξενικές Αρχές και η ΑΑΔΕ.

