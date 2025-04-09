Στο φόρουμ των Δελφών ο Γιώργος Λάμπρου, CEO της Nova

Ο Γιώργος Λάμπρου CEO της Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα συμμετάσχει στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών που θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 9 Απριλίου έως και το Σάββατο 12 Απριλίου.

Το πάνελ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Απριλίου (17:30-18:15) και έχει ως θέμα την περιβαλλοντική προστασία με χρήση τεχνολογίας καθώς και τις μακροοικονομικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης: «Economic Impact of Natural Disasters and the Role of Technology In Prevention».

Το πάνελ θα μεταδοθεί σε live streaming εδώ

Πηγή: skai.gr

