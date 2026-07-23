Westnet: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με ενίσχυση της κερδοφορίας και πλήρη αναστροφή του EBITDA

Η Westnet, εταιρεία του Ομίλου Olympia, κατέγραψε το 2025 ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.



Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 13%, φθάνοντας τα €140,9 εκατ., ενώ η μικτή κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά κατά 31%, διαμορφούμενη σε €14,6 εκατ. από €11,2 εκατ. το 2024. Παράλληλα, η Westnet κατάφερε να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 4%, βελτιώνοντας ουσιαστικά την αποδοτικότητα της λειτουργίας της.



Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η εταιρεία πέτυχε πλήρη αναστροφή της λειτουργικής της κερδοφορίας (EBITDA), μεταβαίνοντας από ζημιές €1,4 εκατ. το 2024 σε κέρδη €3,2 εκατ. το 2025. Η συνολική βελτίωση ύψους €4,6 εκατ. αποτελεί σαφή απόδειξη ότι οι δομικές και στρατηγικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.



Αντίστοιχα θετική είναι και η εικόνα των αποτελεσμάτων προ φόρων, με τις ζημιές να περιορίζονται σημαντικά σε €1,3 εκατ. το 2025, έναντι €5,5 εκατ. το 2024, καταγράφοντας βελτίωση ύψους €4,2 εκατ. μέσα σε ένα έτος.



Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Westnet και την προσήλωσή της στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους της, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στην ελληνική αγορά τεχνολογίας και διανομής οικιακών προϊόντων, ψύξης θέρμανσης και καταναλωτικών μπαταριών.



Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογίες, αυτοματοποίηση διαδικασιών και προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής της αποτελεσματικότητας. Η αναπτυξιακή αυτή πορεία συνοδεύεται από τη διαρκή επένδυση στους ανθρώπους της, γεγονός που αναγνωρίστηκε και επισήμως με την πιστοποίηση της Westnet το 2025 ως Great Place to Work, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και υψηλής απόδοσης εργασιακού περιβάλλοντος.



Για το 2026 η Westnet εστιάζει σε νέες υψηλών περιθωρίων κέρδους κατηγορίες προϊόντων, στην περαιτέρω ανάπτυξη των ιδίων brands και στην είσοδο σε νέα κανάλια διανομής μέσω στρατηγικών συνεργασιών.



Όλα τα παραπάνω δείχνουν να αποδίδουν ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την εταιρεία να αναπτύσσεται τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κερδοφορία με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από το 2025, παράγοντας που δημιουργεί τις συνθήκες και την προσδοκία για επαναφορά της εταιρείας σε κερδοφόρες χρήσεις.

Πηγή: skai.gr

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