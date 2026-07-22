Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επανεξετάσει τους κανόνες που διέπουν την ιδιοκτησία των αεροπορικών εταιρειών, με στόχο να αποτρέψει την ουσιαστική ανάληψη ελέγχου ευρωπαϊκών αερομεταφορέων από ξένους επενδυτές, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να περιπλέξει τις προσφορές αμερικανικών επενδυτικών σχημάτων για την εξαγορά της easyJet.

Η αναθεώρηση αποσκοπεί στην «προστασία της στρατηγικής αυτονομίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε ο έλεγχος των περιφερειακών αεροπορικών εταιρειών να παραμένει εντός του μπλοκ, ανέφερε ο αξιωματούχος. Η εξέλιξη έρχεται ενώ εκτυλίσσεται μάχη προσφορών μεταξύ δύο αμερικανικών επενδυτικών εταιρειών για τον έλεγχο της easyJet, μια υπόθεση που αναμένεται να δοκιμάσει τα όρια των ευρωπαϊκών κανόνων, οι οποίοι απαιτούν τουλάχιστον το 51% της ιδιοκτησίας να βρίσκεται σε ευρωπαϊκά χέρια.

«Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι ξένοι επενδυτές δεν θα αποκτούν πλήρη έλεγχο», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε επαρκή περιθώρια όσον αφορά τον έλεγχο των εταιρειών».

Η easyJet υποστήριξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πρόταση εξαγοράς ύψους 5,7 δισ. λιρών από την Apollo Global Management, η οποία υπερίσχυσε προηγούμενης προσφοράς 5,5 δισ. λιρών από την Castlelake. Ωστόσο, η εταιρεία δεν διευκρίνισε πώς σκοπεύει να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή απαίτηση περί πλειοψηφικής ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας, που αποτελεί βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε εξαγορά ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας από επενδυτές εκτός ΕΕ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό προηγούμενο για τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο, ανοίγοντας τον δρόμο για εξαγορές από επενδυτικά κεφάλαια σε έναν ιδιαίτερα αυστηρά ρυθμιζόμενο τομέα, όπου οι εξαγορές πραγματοποιούνται συνήθως από άλλες αεροπορικές εταιρείες, συχνά με κρατική στήριξη.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η αναθεώρηση, η οποία αναμένεται πιθανότατα το φθινόπωρο, θα επιδιώξει να αποσαφηνίσει ποια εταιρικά σχήματα επιτρέπονται, ιδίως σε ό,τι αφορά την έννοια του ελέγχου και της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Apollo, Castlelake και easyJet δεν έχουν έρθει σε επαφή με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για να παρουσιάσουν τις λεπτομέρειες των προτεινόμενων συμφωνιών τους.

«Η ανησυχία είναι ότι η αγορά έχει σχηματίσει την εσφαλμένη εντύπωση πως δεν εφαρμόζουμε πλέον αυστηρά τους κανόνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους ενδιαφερόμενους σε λανθασμένες εκτιμήσεις, επειδή επικρατεί μια εσφαλμένη αντίληψη», κατέληξε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

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