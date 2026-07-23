Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ άντλησε η AKTOR κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ και να καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή.

Η τιμή διάθεσης είναι ενιαία τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της αύξησης αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,30 ευρώ η καθεμία.

Η συνδυασμένη προσφορά περιλαμβάνει τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει των προβλεπόμενων εξαιρέσεων της ευρωπαϊκής και αμερικανικής νομοθεσίας.

Η AKTOR αναμένεται να ανακοινώσει αναλυτικά τα αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς στις 27 Ιουλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

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