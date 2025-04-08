Αντιδράσεις στην κινεζική κυβέρνηση προκάλεσαν τα σχέδια της εταιρείας λιανικής πώλησης μόδας Shein να μεταφέρει μέρος της παραγωγής της εκτός της χώρας, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας έχει απευθυνθεί στη Shein και σε άλλες μεγάλες εταιρείες, συμβουλεύοντάς τις να μην διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού με προμήθειες από άλλες χώρες, ανέφερε μια πηγή με γνώση του θέματος στο πρακτορείο.

Πολλές επιχειρήσεις, ιδίως στην Κίνα που πλήττεται από τους υψηλούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αναζητούν εναλλακτικές για να αποφύγουν τις οικονομικές συνέπειες του εμπορικού πολέμου.

Πηγή: skai.gr

