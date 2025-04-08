Λογαριασμός
Η Κίνα προτρέπει την Shein να μην μεταφέρει την παραγωγή της εκτός χώρας λόγω των δασμών του Τραμπ

Πολλές μεγάλες εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για να αποφύγουν τις οικονομικές συνέπειες των υψηλών δασμών του Τραμπ 

Shein

Αντιδράσεις στην κινεζική κυβέρνηση προκάλεσαν τα σχέδια της εταιρείας λιανικής πώλησης μόδας Shein να μεταφέρει μέρος της παραγωγής της εκτός της χώρας, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας έχει απευθυνθεί στη Shein και σε άλλες μεγάλες εταιρείες, συμβουλεύοντάς τις να μην διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού με προμήθειες από άλλες χώρες, ανέφερε μια πηγή με γνώση του θέματος στο πρακτορείο.

Πολλές επιχειρήσεις, ιδίως στην Κίνα που πλήττεται από τους υψηλούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αναζητούν εναλλακτικές για να αποφύγουν τις οικονομικές συνέπειες του εμπορικού πολέμου. 

