H UBS ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, καθώς η μεταβλητότητα της αγοράς τροφοδότησε τις συναλλαγές και ενίσχυσε τα έσοδα από επενδυτικά προϊόντα το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα, η UBS ανακοίνωσε καθαρά κέρδη δεύτερου τριμήνου ύψους 2,395 δισ. δολαρίων έναντι 1,14 δισ. δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει καθαρά κέρδη ύψους 2,045 δισ. δολαρίων, σημειώνει η Wall Street Journal.

Τα έσοδα της UBS αυξήθηκαν σε 12,11 δισεκατομμύρια δολάρια από 11,90 δισεκατομμύρια δολάρια, υποβοηθούμενα από την ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα. Ο τομέας των παγκόσμιων αγορών της επενδυτικής της τράπεζας γνώρισε ένα τρίμηνο ρεκόρ, με τα έσοδα να σημειώνουν άλμα 25% στα 2,3 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

