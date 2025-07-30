Λογαριασμός
UBS: Καθαρά κέρδη 2,4 δισ. δολαρίων το β' τρίμηνο του 2025, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις

Τα έσοδα της UBS αυξήθηκαν σε 12,11 δισεκατομμύρια δολάρια από 11,90 δισεκατομμύρια δολάρια, υποβοηθούμενα από την ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα

UBS

H UBS ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, καθώς η μεταβλητότητα της αγοράς τροφοδότησε τις συναλλαγές και ενίσχυσε τα έσοδα από επενδυτικά προϊόντα το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα, η UBS ανακοίνωσε καθαρά κέρδη δεύτερου τριμήνου ύψους 2,395 δισ. δολαρίων έναντι 1,14 δισ. δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει καθαρά κέρδη ύψους 2,045 δισ. δολαρίων, σημειώνει η Wall Street Journal.

Τα έσοδα της UBS αυξήθηκαν σε 12,11 δισεκατομμύρια δολάρια από 11,90 δισεκατομμύρια δολάρια, υποβοηθούμενα από την ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα. Ο τομέας των παγκόσμιων αγορών της επενδυτικής της τράπεζας γνώρισε ένα τρίμηνο ρεκόρ, με τα έσοδα να σημειώνουν άλμα 25% στα 2,3 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κέρδη UBS αποτελέσματα
