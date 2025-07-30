Η άδοξη αποχώρηση της Intel από τη Γερμανία

Η ακύρωση της επένδυσης-μαμούθ στο Μαγδεμβούργο, ύψους 30 δις, έρχεται την περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει να πείσει ότι ο «οικονομικός χώρος Γερμανία» αναγεννιέται.Οι εξαγγελίες μεγάλων επενδύσεων τυγχάνουν πολύ μεγαλύτερης προσοχής από τις αναγγελίες… θανάτου τους. Άλλωστε, στην πρώτη περίπτωση οι πολιτικοί φροντίζουν να προσδώσουν περισσότερη δημοσιότητα με την παρουσία τους, ενώ στη δεύτερη προτιμούν να κρατούν αποστάσεις. Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία Intel ανακοίνωσε σχεδόν… σε στενό κύκλο την οριστική ακύρωση του σχεδίου της για την κατασκευή ενός μεγάλου εργοστασίου παραγωγής ημιαγωγών της στο Μαγδεμβούργο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.



Ο θάνατος πάντως είχε προαναγγελθεί ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ουσιαστικά εν μέσω προεκλογικής περιόδου η εταιρεία είχε ανακοινώσει προσωρινή αναβολή των σχεδίων για δύο μονάδες παραγωγής, συνολικού κόστους 30 δισεκατομμυρίων, που θα δημιουργούσαν τουλάχιστον 3.000 εργασίας. Ήταν ένα πλήγμα για την τότε κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς, αφού τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ είχαν βρεθεί στα πανηγυρικά εγκαίνια έναν χρόνο πριν και είχαν υποσχεθεί και γενναιόδωρη κρατική επιδότηση ύψους 9,9 δισεκατομμυρίων. Τουλάχιστον η ακύρωση ήρθε πριν εκταμιευτεί αυτό το ποσό, σχολίασαν τώρα κάποιοι με σαρκασμό.

Δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση

Τώρα η εταιρεία δηλώνει αναπροσαρμογή σχεδίων, αφού στο μέλλον θέλει να επενδύει μόνο σε χώρες με υψηλή καταναλωτική ζήτηση, με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.



Η απόφαση της Intel δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πάλι το περασμένο φθινόπωρο, μια άλλη εταιρεία του χώρου, η επίσης αμερικανική Wolfspeed, πετούσε στο καλάθι των αχρήστων τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου μικροτσίπ στο κρατίδιο του Ζάαρλαντ, το οποίο θα επιχορηγούνταν επίσης με ομοσπονδιακά κονδύλια ύψους 515 εκατομμυρίων ευρώ. Αποφάσεις που πιθανώς να μην είναι άσχετες με τις απειλές του Τραμπ για όσες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας «ξενιτεύονται», αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνουν και τη δυσκολία της Γερμανίας να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις.



Οι μεγαλοστομίες του Ρόμπερτ Χάμπεκ το καλοκαίρι του 2023 ότι «η Γερμανία αναδεικνύεται σε παγκόσμιο κέντρο κατασκευής τσιπ» ακούγονται τώρα σαν κακόγουστο αστείο και η διάδοχός του, Χριστιανοδημοκράτης Κατερίνα Ράιχε, σχεδόν χαιρέκακα επισημαίνει ότι αποδείχτηκε λάθος η τακτική των γενναιόδωρων κρατικών επιδοτήσεων, στην οποία επένδυσε πολλά η προηγούμενη κυβέρνηση.

Ξεμένουν από μπαταρίες

Ανάλογες ματαιώσεις επενδύσεων υπήρξαν και από εταιρείες παραγωγής μπαταριών, ενός ακόμα τομέα κομβικής σημασίας της εποχής. Πρώτα ακύρωσε η γαλλική ACC, έπειτα ακολούθησαν προβλήματα και για άλλες επιχειρήσεις του χώρου. Αλλά οι αρνητικές ειδήσεις δεν σταματούν να έρχονται το τελευταίο διάστημα, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του καγκελάριου Μερτς να πείσει ότι έρχεται ένα επενδυτικό τσουνάμι στη χώρα και η οικονομία ξαναπαίρνει μπροστά.



Πριν από λίγες μέρες η Bosch, η παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία προμήθειας εξαρτημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία, ανακοίνωνε αναδιοργάνωση μονάδων της με περικοπές 1.500 θέσεων εργασίας. Μέχρι σήμερα, η Bosch έχει ανακοινώσει την κατάργηση συνολικά 13.000 θέσεων εργασίας σε διάφορα τμήματα από το 2023, με πιο πρόσφατη τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών εργαλείων στο Λαϊνφέλντεν-Εχτερντίνγκεν.

Τοπίο αβεβαιότητας

Όλα αυτά μέσα σε ένα τοπίο αβεβαιότητας που προκαλείται από τα σενάρια πολέμου στην Ευρώπη, τις ανησυχίες για τις συνέπειες των πολιτικών του Τραμπ για τις γερμανικές εξαγωγές και τις διαρκείς διαρροές από την κυβέρνηση για μαύρες τρύπες στα δημόσια οικονομικά σε βάθος τριετίας, που προϊδεάζουν για γενικότερες περικοπές των κρατικών δαπανών.



Η γερμανική οικονομία συνεχίζει να αγκομαχά και μπορεί η σημερινή υπουργός να επικρίνει την πολιτική επιδοτήσεων για επενδύσεις των προκατόχων της ως αποτυχημένη, αλλά αυτό που παραμένει ζητούμενο είναι ένα δικό της σχέδιο για τόνωση της οικονομίας. Προς το παρόν έχει βάλει στο στόχαστρο τους Γερμανούς εργαζόμενους, που κατά τη γνώμη της δεν δουλεύουν ούτε αρκετό χρόνο, ούτε αρκετά χρόνια. Η προσπάθεια να ξεκινήσει η ανόρθωση της γερμανικής οικονομίας από το χτύπημα της «ευζωίας» των καλομαθημένων εργαζομένων δείχνει μάλλον έλλειψη φαντασίας και δεν πείθει απαραιτήτως ότι θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.



Πηγή: Deutsche Welle

