Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Porsche, Mercedes-Benz Group και Aston Martin ανακοίνωσαν την Τετάρτη η καθεμία τον οδυνηρό αντίκτυπο του εμπορικού πολέμου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ - με ένα συνδυασμένο πλήγμα 889 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η γερμανική κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων Porsche, ανέφερε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα ένα πλήγμα 400 εκατομμυρίων ευρώ (462 εκατομμύρια δολάρια) κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ενώ η εγχώρια ομότιμη Mercedes-Benz Group προειδοποίησε για δασμολογική επίπτωση περίπου 370 εκατομμυρίων ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων Aston Martin εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τα κέρδη της, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και της αδύναμης κινεζικής ζήτησης.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία, διάσημη τόσο για τη συμμετοχή της στις εμβληματικές ταινίες του Τζέιμς Μποντ όσο και για το ιστορικό οικονομικών σκαμπανεβασμάτων της, δήλωσε ότι η «εξελισσόμενη κατάσταση των δασμών στις ΗΠΑ δεν βοήθησε τις δραστηριότητές μας» μέχρι το τρίμηνο του Ιουνίου.

Συλλογικά, οι αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελείας προειδοποίησαν για συνδυασμένο κόστος που υπερβαίνει τα 770 εκατομμύρια ευρώ, ή 889 εκατομμύρια δολάρια, από τους δασμούς των ΗΠΑ.

