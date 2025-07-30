Η Principia - της οποίας μέτοχοι είναι η Enel SpA και funds τα οποία διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management - υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς (Sale and Purchase Agreement) για την απόκτηση χαρτοφυλακίου τεσσάρων εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 150 MW από την EDP Renováveis (EDPR) στην Ελλάδα, με εκτιμώμενη αξία της συναλλαγής άνω των 0,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τέσσερα αιολικά έργα, τα οποία υπάγονται σε Συμβάσεις Αντιστάθμισης Διαφοράς (Contracts for Difference – CfD) διάρκειας 20 ετών. Με την προσθήκη των 150 MW, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμης ενέργειας της Principia ανέρχεται πλέον σε 727 MW.

Δήλωση του Αριστοτέλη Χαντάβα, CEO της Principia:

«Η εξαγορά αυτού του χαρτοφυλακίου ενισχύει στρατηγικά την παρουσία της Principia στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιβεβαιώνει, επίσης, τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με αυτή τη στρατηγική επένδυση, ενδυναμώνουμε περαιτέρω τη θέση μας στην ελληνική αγορά καθαρής ενέργειας και κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του φιλόδοξου πλάνου μας για ανάπτυξη, διαφοροποίηση και αξιόπιστη παραγωγή καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα.»

Η διαδικασία εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025 και βρίσκεται υπό την αίρεση ορισμένων προϋποθέσεων συνήθων για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.



