Η Toyota μείωσε την Πέμπτη κατά 16% τις προβλέψεις της για τα λειτουργικά κέρδη του έτους, αναμένοντας πλήγμα σχεδόν 10 δισ. δολαρίων από τους δασμούς των ΗΠΑ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, τις υψηλότερες τιμές των υλικών και το ισχυρότερο γεν, σημειώνει το Reuters.

Η κλίμακα του εκτιμώμενου δασμολογικού πλήγματος στην κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση στα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρο τον κλάδο, καθώς οι παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος από τις αμερικανικές εισφορές εισαγωγής σε οχήματα, ανταλλακτικά, χάλυβα και αλουμίνιο.

«Είναι ειλικρινά πολύ δύσκολο για εμάς να προβλέψουμε τι θα συμβεί όσον αφορά το περιβάλλον της αγοράς», δήλωσε ο Takanori Azuma, επικεφαλής του οικονομικού τμήματος της Toyota, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία θα συνεχίσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα για τους πελάτες των ΗΠΑ ανεξάρτητα από τις όποιες επιπτώσεις από τους δασμούς, είπε.

Η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψή της για τα λειτουργικά κέρδη για το οικονομικό έτος έως το τέλος Μαρτίου 2026 στα 3,2 τρισ. γεν (21,7 δισ. δολάρια), από προηγούμενη πρόβλεψη για 3,8 τρισ. γεν.

Η Toyota δήλωσε ότι αναμένει οι αμερικανικές εισφορές να μειώσουν τα κέρδη της κατά 1,4 τρισ. γεν (9,50 δισ. δολάρια) για ολόκληρο το έτος. Προηγουμένως είχε εκτιμήσει πλήγμα 180 δισεκατομμυρίων γεν για τον Απρίλιο και τον Μάιο, αλλά δεν είχε εκδώσει πρόβλεψη για το σύνολο του έτους μέχρι τώρα.

Για το πρώτο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, η Toyota ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 1,17 τρισεκατομμυρίων γεν, μειωμένα από 1,31 τρισεκατομμύρια γεν ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά πάνω από τον μέσο όρο των 902 δισεκατομμυρίων γεν των επτά εκτιμήσεων των αναλυτών που συγκέντρωσε η LSEG.

Η επιχείρηση της Toyota στη Βόρεια Αμερική διολίσθησε σε λειτουργικές ζημίες 63,6 δισ. γεν το πρώτο τρίμηνο, από κέρδη 100,7 δισ. γεν ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς δέχθηκε πλήγμα 450 δισ. γεν από τους δασμούς.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναδεικνύουν την πίεση που ασκούν οι αμερικανικοί εισαγωγικοί δασμοί στις ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ακόμη και όταν μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Τόκιο και Ουάσινγκτον προσφέρει πιθανή ανακούφιση.

Σύμφωνα με τη διμερή συμφωνία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα, οι ιαπωνικές εξαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίζουν δασμούς 15%, από εισφορές συνολικού ύψους 27,5% προηγουμένως. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη ισχύος της αλλαγής.

Την περασμένη εβδομάδα, η Toyota ανακοίνωσε ρεκόρ παγκόσμιας παραγωγής και πωλήσεων για το πρώτο εξάμηνο του έτους, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στη Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία και την Κίνα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την Πέμπτη ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου οχημάτων στην Ιαπωνία, ακόμη και όταν οι ιαπωνικές πωλήσεις αυτοκινήτων μειώνονται λόγω της συρρίκνωσης του πληθυσμού και της μείωσης της ιδιοκτησίας.

Η Toyota ανέφερε ότι η λειτουργία του νέου εργοστασίου σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Τα μοντέλα παραγωγής δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.

Πηγή: skai.gr

