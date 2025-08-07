Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk, αύξησε την Πέμπτη τις προοπτικές του για τα κέρδη του έτους, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων έδειξε ανθεκτικότητα παρά τις ανησυχίες για τους δασμούς.

Η Maersk, η οποία θεωρείται βαρόμετρο του παγκόσμιου εμπορίου, δήλωσε ότι αναμένει τώρα ο παγκόσμιος όγκος εμπορευματοκιβωτίων να αυξηθεί μεταξύ 2% και 4%, σε σύγκριση με ένα εύρος ανάπτυξης από κάτω 1% έως πάνω από 4% που είχε εκτιμηθεί τον Μάιο.

Η συρρίκνωση των εισαγωγών στις ΗΠΑ «αντισταθμίστηκε και με το παραπάνω, από την ισχυρή αύξηση των εισαγωγών σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης», ανέφερε η Maersk στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β' τριμήνου.

«Ακόμη και με την αστάθεια της αγοράς και την ιστορική αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, η ζήτηση παρέμεινε ανθεκτική και συνεχίσαμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και ευελιξία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Vincent Clerc.

Η Maersk αναμένει τώρα υποκείμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) φέτος μεταξύ 8 και 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της που ήταν μεταξύ 6 και 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Maersk δήλωσε ότι τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο στα 2,3 δισ. δολάρια, έναντι 1,98 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 13,1 δισ. δολάρια μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, έναντι 12,61 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση που συνέταξε η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

