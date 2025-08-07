Η Deutsche Telekom ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα κέρδη β' τριμήνου ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, επικαλούμενη συνεχή ανάπτυξη τόσο στη Γερμανία όσο και στις ΗΠΑ, και αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του έτους, σημειώνει το Reuters.

Ο κολοσσός των τηλεπικοινωνιών με έδρα τη Γερμανία, ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μετά από μισθώματα (EBITDA AL) β' τριμήνου ύψους 11 δισ. ευρώ (13 δισ. δολάρια), έναντι των 10,95 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση που παρείχε η εταιρεία.

«Βλέπουμε και πάλι συνεχή ισχυρή ανάπτυξη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού καθ' όλη τη διάρκεια του β' τριμήνου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Tim Hoettges.

Η μονάδα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής της Telekom, η T-Systems, είδε εν τω μεταξύ αύξηση των παραγγελιών κατά 20,5% σε σχέση με πέρυσι, ιδίως στους τομείς των τελών κυκλοφορίας και της ψηφιακής τεχνολογίας, ανέφερε η εταιρεία.



