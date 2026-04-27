Το SMERemediumCap II επενδύει στη Βιοϋγεία ΑΕ

Το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap II (SMERC II), μετά την επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, προχωρά στην πρώτη του επένδυση.

Αναγνωρίζοντας τη δυναμική ανάπτυξης της αγοράς βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και τον κατακερματισμό της εγχώριας αγοράς, το SMERC II προχώρησε στην πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία Α.Ε., ηγέτιδας εταιρείας του κλάδου στην Ελλάδα. Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και ανθεκτικού επιχειρηματικού σχήματος στον χώρο των βιολογικών προϊόντων, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η Βιοϋγεία, με βασικό της brand το Ola Bio, κατέχει σήμερα ηγετική θέση στα βιολογικά προϊόντα ξηρού φορτίου στην Ελλάδα, ενώ αντιπροσωπεύεικαι κορυφαία διεθνή brands όπως Yogi Tea, Rapunzel, Koko, Holle και Ecomil. Τα προϊόντα της διανέμονται μέσω των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής και εξειδικευμένων δικτύων βιολογικών προϊόντων, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο κύκλος εργασιών της Βιοϋγείας ανήλθε σε €23 εκατ. το 2025, με EBITDA €2,8 εκατ., ενώ η εταιρεία διατηρεί μηδενικό δανεισμό.

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το μερίδιο αγοράς παραμένει σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, έναντι άνω του 10% σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έως 20% σε πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές.

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή και βιώσιμα προϊόντα, σε συνδυασμό με τη σταδιακή σύγκλιση τιμών μεταξύ συμβατικών και βιολογικών προϊόντων, καθώς και το ευνοϊκό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για διάθεση βιολογικών προϊόντων, δημιουργούν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης εργασιών για τον κλάδο.

Η αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κατακερματισμού, με πλήθος μικρών επιχειρήσεων, αλλά και από σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ποιότητα και προϊόντα.

Η ψηφιακή παρουσία της εταιρείας μέσω της πλατφόρμας ola-bio.gr, η οποία παρουσιάζει συνεχή αύξηση πωλήσεων, λειτουργεί ως σύγχρονο B2B εργαλείο για επαγγελματίες του κλάδου, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συνταγές και συμβουλές υγιεινής διατροφής.

Στρατηγικοί στόχοι

Προτεραιότητες για τη Βιοϋγεία τα επόμενα χρόνια είναι:

Η οργανική ανάπτυξη μέσω διεύρυνσης της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων.

Η περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών.

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς στα υφιστάμενα δίκτυα πωλήσεων λιανικής και χονδρικής.

Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανάπτυξη και η διάθεση επωνύμων τοπικών προϊόντων.

Η ενίσχυση των εξαγωγών ως βασικός μοχλός ανάπτυξης.



Παράλληλα, το SMERC II στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Βιοϋγείας, κυρίως μέσω επιλεκτικών εξαγορών εταιρειών, που διαθέτουν ισχυρά, επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα ηγετικό επιχειρηματικό σχήμα στον κλάδο, με διευρυμένες δυνατότητες πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, καθώς και επενδύσεων σε παραγωγικές υποδομές, νέα προϊόντα, τεχνολογίες και εξαγωγές και υιοθέτησης σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Σχετικά με τη Βιοϋγεία

Η Βιοϋγεία ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρείες στον χώρο των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει εξελιχθεί σε ηγετική εταιρεία της αγοράς, ιδιαίτερα στον τομέα των προϊόντων ξηρού φορτίου.

Οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρείας θα διατηρήσουν μικρή, μειοψηφική συμμετοχή στο νέο σχήμα και θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η σημερινή εκτελεστική διοίκηση θα παραμείνει ενεργή και θα ηγηθεί της επόμενης φάσης ανάπτυξης της εταιρείας, σε στενή συνεργασία με το SMERC II.

Λίγα λόγια για το SMERemediumCap II

Η επενδυτική ομάδα του SMERemediumCap II επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε επενδύσεις σε μεσαίου μεγέθους ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, με ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ελλάδας. Επειδή η ελληνική αγορά κυριαρχείται από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν με δυσκολία τις προκλήσεις του νέου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, επενδυτική προτεραιότητα του SMERemediumCap II αποτελεί κυρίως η δημιουργία ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων μέσω οργανικής ανάπτυξης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, διασφαλίζοντας την επιχειρηματική τους ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις εξωστρεφούς ανάπτυξης, τεχνολογικής ενσωμάτωσης και σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

