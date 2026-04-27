Η Shell εξαγοράζει την καναδική ARC Resources έναντι 16,4 δισ. δολαρίων

Η βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός Shell ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της καναδικής ενεργειακής εταιρείας ARC Resources, σε μια συμφωνία που αποτιμάται στα 16,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Η συναλλαγή θα προσθέσει περίπου 370.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως στο χαρτοφυλάκιο της Shell και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Ουαέλ Σάουαν, δήλωσε ότι η ARC Resources θα ενισχύσει τη βάση πόρων της εταιρείας για τις επόμενες δεκαετίες.

«Αποκτούμε πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία με μοναδική θέση και καλωσορίζουμε συναδέλφους που διαθέτουν βαθιά εμπειρία, η οποία, σε συνδυασμό με τις ισχυρές επιδόσεις της Shell, αποτελεί μια ελκυστική πρόταση για τους μετόχους», δήλωσε ο Σάουαν σε ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ARC Resources, Τέρι Άντερσον, χαιρέτισε την ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό της εταιρείας «θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βοήθεια της Shell να ενισχύσει περαιτέρω τον τομέα των φυσικών πόρων του Καναδά, παρέχοντας παράλληλα την ασφαλή ενέργεια που χρειάζεται ο κόσμος».

Πηγή: skai.gr

