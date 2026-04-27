Στο στόχο επαναφοράς της Ελλάδας σε θέση ισχυρής βιομηχανικής παραγωγής αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies Group και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026, στο πλαίσιο συζήτησης για την ενέργεια και τις υποδομές.

Όπως ανέφερε, με αφετηρία την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας, ο Όμιλος υλοποιεί έναν μετασχηματισμό που βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, τις συνδυασμένες μεταφορές και λιμενικές υποδομές, καθώς και την ενέργεια, την άμυνα και την τεχνολογία.

Στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής, ο Όμιλος έχει ξεπεράσει τις 890 επισκευές πλοίων, με στόχο τις 1.000 έως το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα αναπτύσσει γραμμή παραγωγής ρυμουλκών, με 20 σκάφη υπό κατασκευή. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, προωθείται η ανάπτυξη ιδιωτικού λιμένα στην Ελευσίνα, με προοπτική επέκτασης άνω των 1.300 στρεμμάτων και σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, δημιουργώντας διατροπικές μεταφορικές διαδρομές προς την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στον τρίτο πυλώνα, ο κ. Ξενοκώστας σημείωσε ότι στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς ομίλους ενισχύουν τη δραστηριότητα σε τεχνολογίες LNG και αμυντικές εφαρμογές, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής και βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ξεπερνούν ήδη το 1,5 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για το 2026, ενώ ο νέος στόχος αποτίμησης διαμορφώνεται στα 5 δισ. ευρώ έως το 2030, με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του λιμένα Ελευσίνας, ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για ανταγωνιστικό έργο προς τον Πειραιά, αλλά για μια εναλλακτική διαδρομή μεταφοράς αγαθών που θα συνδέει τη Μεσόγειο με την ηπειρωτική Ελλάδα και την Ευρώπη.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των ρυμουλκών, στην προοπτική ναυπήγησης ακτοπλοϊκών πλοίων σε συνεργασία με την Attica Group, καθώς και στην είσοδο στον σιδηροδρομικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση του διατροπικού μοντέλου μεταφορών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς η πλειονότητα των επισκευών αφορά Έλληνες πλοιοκτήτες, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, με τη λειτουργία σχολών τεχνιτών και την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων.

Τέλος, ο κ. Ξενοκώστας αναφέρθηκε στη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα συμβάλλει στη διαμόρφωση της Ελλάδας σε κόμβο που συνδέει Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης βιομηχανικής βάσης, που θα επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά παραγωγής και θα δημιουργεί νέες προοπτικές για την οικονομία και την απασχόληση.

Φωτ.: ONEX

Πηγή: skai.gr

