Bureau Veritas: Μόλις 3.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 900.000 έχουν υιοθετήσει το ISO 45001 στην Ελλάδα

Μόλις 3.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει το διεθνές πρότυπο ISO 45001 για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σε σύνολο - σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ - περίπου 900.000 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η Bureau Veritas. Το στοιχείο αυτό, που προκύπτει από δεδομένα του διεθνούς οργανισμού ISO, αποτυπώνει το σημαντικό έλλειμμα που εξακολουθεί να υπάρχει στην κουλτούρα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Η περιορισμένη διάδοση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας στους χώρους εργασίας αναδεικνύεται ακόμη πιο έντονα μετά από περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, όπως το πρόσφατο τραγικό συμβάν σε γνωστή εταιρεία του κλάδου τροφίμων. Τέτοιες περιπτώσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και συστηματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία.

Σε διεθνές επίπεδο, η διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής λειτουργίας. Το πρότυπο ISO 45001 έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την οργάνωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών προστασίας των εργαζομένων.

Το συγκεκριμένο πρότυπο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων. Στόχος του είναι να συμβάλει στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, αλλά και στη δημιουργία ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό.

Μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 45001, μια επιχείρηση μπορεί να προσεγγίσει συστηματικά τη μείωση ή ακόμη και την εξάλειψη των κινδύνων που συνδέονται με την εργασιακή δραστηριότητα. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αναγνώριση πιθανών κινδύνων, την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Παράλληλα, το πρότυπο ενισχύει τη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες ασφάλειας, προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τη Bureau Veritas, η συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων και η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών συμβάλλουν στη μείωση των ατυχημάτων και στη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα η υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων παραμένει περιορισμένη. Αν και η χώρα διαθέτει περίπου 900.000 επιχειρήσεις, μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει επιλέξει να εφαρμόσει οργανωμένα συστήματα διαχείρισης επαγγελματικών κινδύνων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι, σε μεγάλο βαθμό, η ασφάλεια στην εργασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα για πολλές επιχειρήσεις, αντί να αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα επαγγελματικά ατυχήματα, ιδιαίτερα όταν έχουν τραγικές συνέπειες, λειτουργούν ως υπενθύμιση της ανάγκης για αλλαγή νοοτροπίας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν αποτελούν απλώς μια κανονιστική υποχρέωση, αλλά βασική προϋπόθεση για την προστασία των εργαζομένων και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η Bureau Veritas, η ανάπτυξη μιας ουσιαστικής κουλτούρας πρόληψης απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών — επιχειρήσεων, εργαζομένων, θεσμικών φορέων και πολιτείας. Η υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, η συνεχής εκπαίδευση και η ενίσχυση των ελέγχων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ασφαλέστερων χώρων εργασίας.

Σε μια περίοδο όπου η βιώσιμη ανάπτυξη και η εταιρική υπευθυνότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν είναι πολυτέλεια αλλά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου και υπεύθυνου εργασιακού περιβάλλοντος.



Λίγα λόγια για την Bureau Veritas

Η Bureau Veritas είναι παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης. Ιδρύθηκε το 1828, ο Οργανισμός διαθέτει περισσότερους από 80.000 υπαλλήλους που βρίσκονται σε περισσότερα από 1.600 γραφεία και εργαστήρια με παρουσία σε 140 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η Bureau Veritas υποστηρίζει τους πελάτες της να βελτιώσουν την απόδοσή τους παρέχοντας υπηρεσίες αξιολόγησης και καινοτόμες λύσεις, για να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία, τα προϊόντα, η υποδομή και οι διαδικασίες τους συμμορφώνονται με τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά, Εθνικά Πρότυπα και Κανονισμούς.

Ως εταιρεία BUSINESS TO BUSINESS TO SOCIETY, η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ προϊόντων, δημόσιων αρχών και καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.