Το φαινόμενο Τέλης Μυστακίδης: Από τη Glencore στο Κτίριο Ρούσβελτ, και τον ΠΑΟΚ 

Το όνομά του ακούγεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς, ο Τέλης Μυστακίδης είναι ένα από τα πρόσωπα του φετινού καλοκαιριού, κυρίως για τους Θεσσαλονικείς. Σε μια εποχή που περισσεύουν τα μεγάλα λόγια, εκείνος δείχνει ότι οι μεγάλες κινήσεις είναι αυτές που μετρούν πραγματικά.

Ο Τέλης Μυστακίδης δεν είναι απλώς ένας δισεκατομμυριούχος trader. Είναι ένας Έλληνας της διασποράς που μεθοδικά επιστρέφει με κινήσεις που αφήνουν αποτύπωμα. Από τον κολοσσό Glencore στο Κτίριο Ρούσβελτ, από τα ακίνητα της Νέας Υόρκης στη ναυτιλία, από την 7η σε μέγεθος τράπεζα στην Ελλάδα στην ABBank στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και πιθανότατα σύντομα στο τμήμα μπάσκετ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Το «φαινόμενο Μυστακίδης» δεν αφορά μόνο την οικονομική του ισχύ. Αφορά το πώς ένας Έλληνας του κόσμου επιλέγει να γίνει μέρος της τοπικής ταυτότητας, να αφήσει σημάδι όχι με λόγια, αλλά με έργα. Και το ότι τα βάζει με τον πανίσχυρο στη Βόρεια Ελλάδα Ιβάν Σαββίδη, προσδίδει στην ιστορία του ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Από τη Glencore στην κορυφή

Η καριέρα του στο trading μετάλλων είναι γνωστή. Πρόκειται για έναν από τους πιο επιτυχημένους traders του κόσμου, με πορεία που τον έφερε στην κορυφή της Glencore, της ισχυρότερης εταιρείας εμπορίας πρώτων υλών στον πλανήτη. Ο Μυστακίδης κατέκτησε μια θέση στο πάνθεον των δισεκατομμυριούχων του Forbes, όχι με δημόσιες εμφανίσεις ή δηλώσεις, αλλά με στρατηγικές κινήσεις που καθόριζαν αγορές δισεκατομμυρίων.

Η μεγάλη καμπή ήρθε στο τέλος του 2022 – αρχές του 2023, όταν ρευστοποίησε το σύνολο της συμμετοχής του στη Glencore. Διέθετε 456.175.134 μετοχές, την περίοδο που η τιμή τους κυμαινόταν στις 5–5,8 λίρες, πολύ υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα των 3 λιρών. Με συντηρητικούς υπολογισμούς, η καθαρή του περιουσία εκτιμάται πλέον σε τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τα μερίσματα δεκαετιών. Η πώληση αυτή ανέδειξε για ακόμη μια φορά την ικανότητά του στο timing — ξέρει πότε να μπαίνει και πότε να βγαίνει.

Επιστροφή στην Ελλάδα: Το Κτίριο Ρούσβελτ

Η πιο ηχηρή παρουσία του στην Ελλάδα συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη. Το 2023 απέκτησε έναντι 6,3 εκατ. ευρώ το εμβληματικό Κτίριο Ρούσβελτ, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως, Ίωνος Δραγούμη και Ρογκότη. Ένα ιστορικό ακίνητο που ανήκε στην Ιονική Τράπεζα και αργότερα στην Alpha Bank, σήμερα αναγεννάται μέσω επένδυσης που θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο αποκατάστασης θα γίνει με τις οδηγίες του ΚΣΝΜ, στα υψηλότερα τεχνικά και αισθητικά πρότυπα. Όταν ολοκληρωθεί, θα στεγάσει τα κεντρικά γραφεία των επιχειρήσεων του Μυστακίδη. Δεν είναι μια απλή αγοραπωλησία ακινήτου: είναι συμβολική δήλωση παρουσίας στην πόλη, μια επιστροφή της διασποράς στην πατρίδα.

Διεθνής δραστηριότητα σε ακίνητα

Οι κινήσεις του δεν περιορίζονται στην Ελλάδα. Στη Νέα Υόρκη, επένδυσε πρόσφατα σε δύο εμβληματικά ακίνητα:

Στο 799 Broadway, ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων 160.000 τ.π. στο Greenwich Village, με μισθώσεις σε επενδυτικά funds, οργανισμούς δανειοδότησης και διεθνή όμιλο γυμναστηρίων.

Στο 430 West 15th Street, στο Meatpacking District, απέναντι από το Chelsea Market και δίπλα στο Google Building. Εκεί στεγάζεται η Live Nation, ηγέτιδα στον χώρο της ζωντανής ψυχαγωγίας.

Δύο επενδύσεις που όχι μόνο αποδίδουν, αλλά ενισχύουν το διεθνές του αποτύπωμα σε ακίνητα υψηλής αξίας.

Είσοδος στη ναυτιλία

Από το 2021, ο Μυστακίδης στράφηκε και στη ναυτιλία, επενδύοντας μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων. Η συμμετοχή του στον στρατηγικό αυτό τομέα δείχνει ότι αναζητά μακροπρόθεσμη σταθερότητα και επιρροή σε έναν κλάδο που παραμένει καίριος για την παγκόσμια οικονομία και όπου η Ελλάδα έχει ιστορικά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η τραπεζική πρόκληση: ABBank

Το 2024 προχώρησε σε μια ακόμα καθοριστική κίνηση, απέκτησε το 47,9% της έβδομης σε μέγεθος τράπεζα στην Ελλάδα, της Aegean Baltic Bank (ABBank), εξασφαλίζοντας συνολικό έλεγχο 67,9%. Η τράπεζα διαθέτει σήμερα περιουσιακά στοιχεία 1,15 δισ. ευρώ, καταθέσεις ύψους 1 δισ. και χαρτοφυλάκιο δανείων 505 εκατ. ευρώ, με κυρίαρχη θέση στον τομέα της ναυτιλίας.

Από τον Οκτώβριο του 2025, στο τιμόνι της τράπεζας αναλαμβάνει ο Αριστείδης Βουράκης, με στόχο να οδηγήσει την ABBank σε νέα εποχή. Προγραμματίζεται σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η διάθεση καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων που δεν προσφέρει σήμερα καμία άλλη ελληνική τράπεζα. Το 2026 θεωρείται κομβικό έτος για την εξέλιξη του εγχειρήματος.

Ο ΠΑΟΚ και το νέο γήπεδο

Η πιο συναισθηματική του επένδυση αφορά τον ΠΑΟΚ. Η παρουσία του δίπλα στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, σε αντιπαράθεση κάποιες φορές και με τον Ιβάν Σαββίδη, δείχνει ότι ο Μυστακίδης δεν ήρθε να μείνει στο περιθώριο.

Το νέο γήπεδο της ομάδας θεωρείται προσωπικό του στοίχημα. Για πολλούς Θεσσαλονικείς, η εμπλοκή του δεν είναι μια επιχειρηματική κίνηση, αλλά κομμάτι της τοπικής ταυτότητας. Ο Έλληνας της διασποράς που επιστρέφει για να δώσει πίσω, όχι για να φανεί.

Η σχέση με τον Σαββίδη

Η παρουσία του στον ΠΑΟΚ έχει φέρει σε ορισμένες στιγμές συγκλίσεις, αλλά και τριβές με τον Ιβάν Σαββίδη, τον μεγαλομέτοχο της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η προσωπικότητά του κ. Μυστακίδη, το κεφάλαιο και η στρατηγική του σκέψη αλλάζουν τις ισορροπίες.

Το γεγονός ότι στέκεται απέναντι σε μια τέτοια δύναμη στη Θεσσαλονίκη, χωρίς δημόσιες κορώνες, αλλά με έργα — από το γήπεδο μέχρι τη στρατηγική κατεύθυνση του συλλόγου — ενισχύει τον μύθο του.

