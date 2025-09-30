Ο Ντάνιελ Εκ αφήνει το «τιμόνι» του Spotify - Θα συνεχίσει ως εκτελεστικός πρόεδρος

Ο επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος του Spotify, Ντάνιελ Εκ, αποφάσισε να αφήσει τα ηνία της επιχείρησης στο τέλος του έτους, διατηρώντας όμως ρόλο στη σουηδική εταιρεία streaming μουσικής, που συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες τεχνολογικές φίρμες της Ευρώπης.

Ο Εκ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη, από τον Ιανουάριο του 2026 θα αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου.

Οι δύο νυν συμπρόεδροι της εταιρείας, Γκούσταβ Σόντερστρομ και Άλεξ Νόρστρομ, θα αναλάβουν το τιμόνι του Spotify ως συν-διευθύνοντες σύμβουλοι.

Ο Εκ, ένας εκ των ιδρυτών του Spotify, θεωρείται αυτός που ανέδειξε την εταιρεία στον πολιτιστικό κολοσσό που είναι σήμερα, με περισσότερους από 696 εκατομμύρια χρήστες και 276 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως.

Ως μία από τις πιο πολύτιμες τεχνολογικές εταιρείες της Ευρώπης, το Spotify έχει επίσης μετατραπεί σε έναν πολιτικά σημαντικό παράγοντα σε επίπεδο ΕΕ.

Ηγήθηκε υπόθεσης κατά της Apple υποβάλλοντας καταγγελία για φερόμενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που έχει η αμερικανική εταιρεία στη διανομή εφαρμογών streaming μουσικής μέσω του App Store. Αυτό τελικά οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο ύψους 1,8 δισ. ευρώ στην Apple το 2024.

Ο Εκ παρενέβαινε επίσης τακτικά σε θέματα χειρισμού από τις Βρυξέλλες ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.



Πηγή: skai.gr

