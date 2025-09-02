ΠΑΟΚ: Ο Μυστακίδης θέλει επίσημα την ΚΑΕ

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης μέσω των εκπροσώπων του εξέφρασε επίσημα πια το ενδιαφέρον του για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ .



Όπως ενημέρωσε επίσημα η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από τη συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέστη ξεκάθαρο πως ο Μυστακίδης θέλει την ομάδα και γι’ αυτό ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Αναλυτικά η επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ:



Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.



Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».



Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων.



ΚΑΕ ΠΑΟΚ

