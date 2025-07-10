Ανακοίνωση αναφορικά με τη διάθεση ποσού 250 εκατομμυρίων ευρώ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη εξέδωσε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον Α.Σ., την Τετάρτη (09/07) στάλθηκε στα γραφεία του συλλόγου επιστολή μέσω της οποίας επιβεβαιωνόταν από την ελβετική τράπεζα UBS ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο προαναφερθέν ποσό και που προορίζονται για την ανέγερση του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του κλαμπ.

Αναλυτικά:

Θεσσαλονίκη, 09/07/2025

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ενημερώνει τα μέλη του και τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας, ότι την 09/07/2025 εστάλη μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στα γραφεία του συλλόγου, επιστολή επιβεβαίωσης χρημάτων από την Ελβετική τράπεζα UBS ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στο όνομα του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατ΄ ελάχιστον ποσού διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (250.000.000€) για την κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας. Άμεσα συνήλθε το ΔΣ του ΠΑΟΚ, προκειμένου να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του, ενημερώθηκε η πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ έγινε και επικοινωνία με την πλευρά του κ. Μυστακίδη.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης το ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευόδωση του κοινού σκοπού και θα ενημερώνει για οποιαδήποτε εξέλιξη.

