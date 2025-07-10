Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: «Διαθέτει 250 εκατ. ευρώ για τη Νέα Τούμπα ο Μυστακίδης»

Με ανακοίνωσή του, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως ο Αριστοτέλης Μυστακίδης διαθέτει 250 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση της Νέας Τούμπας

Τούμπα

Ανακοίνωση αναφορικά με τη διάθεση ποσού 250 εκατομμυρίων ευρώ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη εξέδωσε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον Α.Σ., την Τετάρτη (09/07) στάλθηκε στα γραφεία του συλλόγου επιστολή μέσω της οποίας επιβεβαιωνόταν από την ελβετική τράπεζα UBS ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο προαναφερθέν ποσό και που προορίζονται για την ανέγερση του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του κλαμπ.

Αναλυτικά:

Θεσσαλονίκη, 09/07/2025

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ενημερώνει τα μέλη του και τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας, ότι την 09/07/2025 εστάλη μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στα γραφεία του συλλόγου, επιστολή επιβεβαίωσης χρημάτων από την Ελβετική τράπεζα UBS ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στο όνομα του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατ΄ ελάχιστον ποσού διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (250.000.000€) για την κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας. Άμεσα συνήλθε το ΔΣ του ΠΑΟΚ, προκειμένου να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του, ενημερώθηκε η πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ έγινε και επικοινωνία με την πλευρά του κ. Μυστακίδη.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης το ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευόδωση του κοινού σκοπού και θα ενημερώνει για οποιαδήποτε εξέλιξη.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Τούμπα Αριστοτέλης Μυστακίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark