Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής με την οποία ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Αριστοτέλης Μυστακίδης αποκτά τον έλεγχο της ελληνικής τράπεζας Aegean Baltic Bank.

Πωλητές είναι σχήμα συμφερόντων του εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα και μέτοχοι μειοψηφίας.

Η συναλλαγή αποτίμησε την τράπεζα 1,1 φορές τη λογιστική της αξία. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Aegean Baltic παραμένει η οικογένεια του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Θόδωρου Αφθονίδη με ποσοστό 27,5%. Στο μετοχικό κεφάλαιο, με μικρότερο ποσοστό, παραμένει και ο εφοπλιστής Νικόλας Τσάκος.

Παράλληλα στο πλαίσιο της συμφωνίας μετόχων η οικογένεια Θ. Αφθονίδη διατηρεί το μάνατζμεντ ενώ Deputy Managing Director αναλαμβάνει ο Τάσος Αφθονίδης.

