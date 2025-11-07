ΤΙΤΑΝ: Βελτίωση των προοπτικών σε «θετικές» από την S&P, διατήρησε το «BB+»

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P Global Ratings) βελτίωσε την προοπτική της πιστοληπτικής αξιολόγησης της TITAN SA σε «Θετική», διατηρώντας τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική βαθμίδα σε «BB+».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τις σταθερά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει.

Στην έκθεσή της, η S&P επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα χάρη στις ισχυρές δραστηριότητές του. Η θετική προοπτική καταδεικνύει ότι η S&P εκτιμά πως θα μπορούσε να αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική βαθμίδα σε «BBB-» μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες, εφόσον ο ΤΙΤΑΝ διατηρήσει τον δείκτη μόχλευσης στο κατώτερο άκρο του στόχου του (1,5x-2,0x) και επιτύχει άλλα χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Η απόφαση της S&P, σε συνδυασμό με τη πρόσφατη αναθεώρηση της προοπτικής από τον οίκο αξιολογησης Fitch, επιβεβαιώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου TITAN και αναγνωρίζει τη συνεπή εφαρμογή της οικονομικής στρατηγικής του και τις θετικές προοπτικές του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.