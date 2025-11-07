Υπεγράφη σήμερα, στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), η συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου ανάμεσα στη νεοσύστατη κοινή εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E. (Atlantic See), που ίδρυσαν ο όμιλος AKTOR (60%) και η ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), και στην αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά ποσότητας 0,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίων κατ' ελάχιστο υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ μέσω της Venture Global, για 20 χρόνια, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2030.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ATLANTIC SEE έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA), ενώ προβλέπεται η δυνατότητα με κοινή συμφωνία των μερών να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG της Ελλάδας με εξαγωγέα των ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας μια δυναμική και αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ της ATLANTIC SEE και της Venture Global.

Την προμήθεια του φυσικού αερίου θα αναλάβει κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Venture Global, η οποία κατασκευάζει μονάδα εξαγωγής LNG στη Λουιζιάνα, όπως δήλωσε στο Reuters η ανώτερη αντιπρόεδρος της εταιρείας, Shaylyn Hynes.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας εχθές στο ΟΤ Forum για την επιλογή των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως κόμβο για τη μεταφορά και διανομή LNG στον νέο κάθετο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, σημείωσε ότι από εθνικής σκοπιάς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών και πρόσθεσε ότι δημιούργησε μία μοναδική ευκαιρία την οποία αξιοποίησε άμεσα και αποφασιστικά η Ελληνική Κυβέρνηση.

Συμπλήρωσε ότι εφεξής η Ελλάδα θα έχει μία ξεχωριστή θέση στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, διότι θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη, κάτι που προσδίδει μεγάλη πολιτική και οικονομική αξία στη χώρα μας.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η συμφωνία για τη δημιουργία της ATLANTIC – SEE LNG TRADE εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου AKTOR για επέκταση σε νέους τομείς με προοπτική και χαρακτήρισε την αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας την καλύτερη ευκαιρία που έχει εμφανιστεί στον κλάδο της ενέργειας.

Ενδιαφέρον αγοράς LNG από Ουκρανία και Ρουμανία

Παράλληλα, η ATLANTIC SEE υπέγραψε σήμερα συμφωνία εκδήλωσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 0,7 εκατομμυρίων τόνων ετησίως κατόπιν επαναεριοποίησης, για περίοδο 20 ετών, αρχής επίσης γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2030.

Τέλος, η κοινή εταιρεία των AKTOR - ΔΕΠΑ υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη ρουμανική εταιρεία Nova Power & Gas Srl και την κρατική ρουμανική εταιρεία Transgaz, οι οποίες ενδιαφέρονται για σύναψη συμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, για περίοδο 20 ετών, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2030.

Η ανακοίνωση της AKTOR

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

1. Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AKTOR, με την επωνυμία «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» («ATLANTIC SEE») στην οποία συμμετέχει η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, και της αμερικάνικης εταιρείας Venture Global Inc. («Venture Global») συμφωνία Πώλησης και Αγοράς («SPA») για την αγορά ποσότητας 0,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA) κατ’ ελάχιστο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Venture Global, για είκοσι χρόνια με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2030. Σύμφωνα με τους όρους του SPA, η ATLANTIC SEE έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA) ενώ προβλέπεται η δυνατότητα με κοινή συμφωνία των μερών να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG της Ελλάδας με εξαγωγέα των Η.Π.Α., εγκαινιάζοντας μια δυναμική και αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ της ATLANTIC SEE και της Venture Global.

2. Περαιτέρω, υπογράφηκε σήμερα συμφωνία εκδήλωσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος (“Joint Statement of Mutual Intent”) της ATLANTIC SEE με την κρατική ουκρανική εταιρεία «National Joint Stock Company «Naftogaz of Ukraine» («Naftogaz»), δυνάμει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε το ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως περίπου 0,7 εκατομμύριου τόνους ετησίως (MTPA) κατόπιν επαναεριοποίησης (regasification), για περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόμενης από την 1η Ιανουαρίου 2030.

3. Τέλος, υπογράφηκε σήμερα μνημόνιο κατανόησης («MOU») μεταξύ της ATLANTIC SEE και α) της ρουμανικής εταιρείας «NOVA POWER & GAS S.R.L.» («NOVA POWER»), και β) της κρατικής ρουμανικής εταιρείας «S.N.T.G.N. Transgaz S.A.», (Transgaz”), δυνάμει της οποίας οι ως άνω εταιρείες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως (MTPA) κατόπιν επαναεριοποίησης (regasification), για περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόμενης από την 1 η Ιανουαρίου 2030.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.