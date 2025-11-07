LAMDA Development: Ενίσχυση υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας για το Ελληνικό (Βίντεο)

Έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία δίνει η LAMDA Development στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που είναι σε προχωρημένο επίπεδο.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της LAMDA Development «στο The Ellinikon, προχωράμε με έργα που ενισχύουν όχι μόνο το νέο προορισμό, αλλά και τους όμορους Δήμους - για να προστατευτεί ολόκληρη η περιοχή απέναντι στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Η αντιπλημμυρική προστασία δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής. Είναι μια πράξη φροντίδας για το σήμερα και το αύριο. Για μια πόλη που σέβεται τη φύση και προστατεύει τους ανθρώπους της».

H LAMDA έδωσε στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο με τα έργα που είναι σε εξέλιξη:

Πηγή: skai.gr

