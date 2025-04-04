Περαιτέρω πτωτική τάση αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις της Wall Street αναφορικά με την προοπτική για κέρδη της Tesla. Οι παραδόσεις οχημάτων της Tesla για το πρώτο τρίμηνο ήταν πολύ χαμηλότερες ακόμη και από την απαισιόδοξη εκτίμηση του αναλυτή της JPMorgan Chase & Co., Ryan Brinkman, «επιβεβαιώνοντας την άνευ προηγουμένου ζημιά της μάρκας».

Η αναφορά πωλήσεων «μας κάνει να σκεφτούμε ότι - αν μη τι άλλο - μπορεί να έχουμε υποτιμήσει τον βαθμό αντίδρασης των καταναλωτών», έγραψε ο Brinkman.

Οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν περισσότερο από 4% κατά την έναρξη της τακτικής διαπραγμάτευσης. Από τότε που έφτασε σε υψηλό ρεκόρ στις 17 Δεκεμβρίου, η μετοχή υποχώρησε 44% μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών του έτους, η Tesla παρέδωσε 336.681 οχήματα, το χειρότερο τριμηνιαίο σύνολο από το 2022. Εκτός από την αλλαγή των γραμμών παραγωγής σε κάθε εργοστάσιο συναρμολόγησής της για την κατασκευή του επανασχεδιασμένου Model Y, η αυτοκινητοβιομηχανία είχε να αντιμετωπίσει και το προφίλ που διαμόρφωνε ο Ίλον Μασκ, ο οποίος γινόταν η πιο πολωτική φιγούρα στην παγκόσμια πολιτική.

Η JPMorgan αναμένει τώρα ότι τα κέρδη του πρώτου τριμήνου της Tesla θα μειωθούν στα 36 σεντς ανά μετοχή, λιγότερο από την προηγούμενη πρόβλεψή της για 40 σεντς και τη μέση εκτίμηση των αναλυτών στα 46 σεντς.

Ο Brinkman περιόρισε επίσης την πρόβλεψή του για ολόκληρο το έτος στα 2,30 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg υπολογίζουν κατά μέσο όρο ότι η εταιρεία θα κερδίσει 2,70 δολάρια ανά μετοχή - και ο Brinkman σημειώνει ότι αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί κατά 17% από τότε που η Tesla ανέφερε για τελευταία φορά τριμηνιαία κέρδη στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Μασκ αναμένεται να αποσυρθεί από τον ρόλο του στην κυβέρνηση Τραμπ μόλις παρέλθει η περίοδος 130 ημερών ως προσωρινός σύμβουλος του προέδρου.

Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος θα εξακολουθήσει να ασκεί σημαντική επιρροή στην ομοσπονδιακή προσπάθεια μείωσης του κόστους και θα παραμείνει έμπιστος του Τραμπ μετά την επίσημη αποχώρησή του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Αφού αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Μασκ έστρεψε το βλέμμα του στην Ευρώπη, εξαπολύοντας επιθέσεις στις ηγεσίες των ισχυρών της Γηραιάς Ηπείρου και ευθυγραμμιζόμενος με ακροδεξιά κόμματα και ακτιβιστές. Αυτό απέτυχε για την Tesla - οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 62% το περασμένο τρίμηνο στη Γερμανία, όπου βρίσκεται το μοναδικό εργοστάσιο συναρμολόγησης οχημάτων της εταιρείας στην ήπειρο.





