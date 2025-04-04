Αύξηση εσόδων κατά 18% και αντίστοιχη αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, στην οικονομική χρήση του 2024, η Premia Properties.

Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 22,4 εκατ. ευρώ από 19 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ η λειτουργική κερδοφορία έφτασε τα 14,1 εκατ. ευρώ από 12 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το κέρδος από τις πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων ανήλθε σε 1,5 εκατ. ευρώ για το 2024 έναντι 1,2 εκατ. ευρώ για το 2023.

Τα κέρδη μετά από τους φόρους διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, στα 40,9 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα κυρίως από τις υψηλότερες αναπροσαρμογές επενδύσεων σε εύλογη αξία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αλλά και την αύξηση της αξίας των επενδύσεων σε κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες ύψους 11,7 εκατ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Premia, στη συνεδρίασή του στις 3 Απριλίου 2025, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωση:

- Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €198,1 εκατ., τον καθαρό δανεισμό σε €288,4 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε € 524,9 εκατ. Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της PREMIA επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF Α.Ε. η οποία τον Οκτώβριο 2024, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A.

- Συντηρητικό προφίλ δανεισμού με ανταγωνιστικούς όρους και ανθεκτικότητα σε μεταβολές των επιτοκίων. Το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώνεται σε περίπου 3,6% ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανείων σε 7,9 έτη. Το 61% του υφιστάμενου δανεισμού διαθέτει σταθερό επιτόκιο, από το οποίο 32% αφορά το δημόσιο ομόλογο, 21% αφορά δανεισμό των δύο ξενοδοχείων και 8% αφορά δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) βλπ. Σημείωση.

- 61 ακίνητα και 471 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 497,8 εκατ., αυξημένη κατά 62% σε σχέση με το 2023. Επαρκής διασπορά χαρτοφυλακίου ως προς το είδος των ακινήτων και τους μισθωτές και ισχυροί δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) να ανέρχεται σε 9,9 έτη κατά την 31.12.2024.

- Παράδοση σημαντικών έργων, προσθήκη νέων ακινήτων και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος πράσινων γραφείων στον Ταύρο το οποίο στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ καθώς και των σύγχρονων φοιτητικών εστιών στην Ξάνθη. Προσθήκη (11) νέων ακινήτων, με μεγαλύτερες συναλλαγές την απόκτηση δύο ξενοδοχείων 4* σε Ρόδο και Κρήτη, συνολικής δυναμικότητας 796 κλειδιών με μισθωτή τον όμιλο Nordic Leisure Travel Group (“NLTG”) και του σύγχρονου ακινήτου logistics επιφάνειας 11.301 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, με μισθωτή την Iron Mountain Hellas A.E. Επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων με σημαντικά κέρδη (Κατερίνη, Σαντορίνη), καθώς και αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, με την έναρξη ανακατασκευής ακινήτου ιδιοκτησίας της PREMIA στο Πικέρμι, το οποίο θα περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους και παρασκευαστήριο φαρμάκων με μισθωτή τη φαρμακευτική εταιρεία GENEPHARM, και εκτιμώμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Συνέχιση του επενδυτικού πλάνου το 2025 με κυριότερες συναλλαγές την απόκτηση του Κτήματος Σεμέλη, κτιρίου γραφείων στη Θεσσαλονίκη με μισθωτή το Ελληνικό Κτηματολόγιο και κτιρίου στη Λάρισα που μαζί με τα κτίρια που αποκτήθηκαν σε Βόλο και Ξάνθη μετατρέπονται σε φοιτητικές εστίες.

- Στρατηγικές συνεργασίες με θεσμικούς συνεταίρους και ολοκλήρωση σημαντικών συναλλαγών. Η Εταιρεία τον Ιανουάριο του 2024 υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στον κλάδο των οινοποιιών η οποία βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Τον Δεκέμβριο του 2024, η PREMIA ολοκλήρωσε στην πρώτη της επένδυση στον τουριστικό κλάδο μέσω συμφωνίας sale and leaseback με τον όμιλο NLTG. Ως επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο NLTG, ο τελευταίος απέκτησε συμμετοχή 9,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της PREMIA. Επίσης, σε συνεργασία με τη Sterner Stenhus, την οικογένεια Αντετοκούνμπο και άλλους ιδιώτες επενδυτές προχώρησε στην εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village Shopping & More στο Ρέντη με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου sports and entertainment center (κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας). Τέλος, το Δεκέμβριο 2024 ολοκληρώθηκε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων των τελευταίων ετών στην Ελληνική αγορά, που αφορά στην απόκτηση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. («SKYLINE») από το επενδυτικό σχήμα P&E Investments Α.Ε στο οποίο η PREMIA συμμετέχει με ποσοστό 25% ενώ με 55% συμμετέχει ο Όμιλος DIMAND και με 20% η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (“EBRD”). Ο όμιλος ALPHA BANK διατήρησε συμμετοχή 35% στη SKYLINE.



