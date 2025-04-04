Ο στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ έχασε 11 δισ. δολάρια μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla είναι μεταξύ των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέοι φόροι της κυβέρνησης Τραμπ.

Μάλιστα, υπολογίζεται πως περισσότεροι από τους μισούς που παρακολουθούνται από τον δείκτη πλούτου του Bloomberg δέχθηκαν πλήγμα στον πλούτο τους, με τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να χάνουν συνολικά 208 δισ. δολάρια. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος υπέστησαν επίσης μεγάλες απώλειες.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ συνολικά έχασε 110 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, ενώ και οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν επίσης κατά 5,5% την Πέμπτη.

Αντίστοιχα, οι μετοχές της Amazon του Τζεφ Μπέζος σημείωσαν πτώση 9% την Πέμπτη, κοστίζοντας στον ιδρυτή του τεχνολογικού γίγαντα 15,9 δισ. δολάρια από τον προσωπικό του πλούτο.

Ακολούθως, ο ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει χάσει 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια από όταν ανακοινώθηκαν οι δεσμοί. Πρόκειται για το 9% του πλούτου του. Από τα μέσα Φεβρουαρίου, οι μετοχές της Meta έχουν επίσης υποχωρήσει κατά περίπου 28%.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.