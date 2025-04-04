Aegean: Αναζητά πληρώματα καμπίνας και διοργανώνει Open Days στις 11-12 Απριλίου στην Αθήνα

Νέα μέλη για τα πληρώματα καμπίνας αναζητά η Aegean και διοργανώνει Open Days την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Απριλίου στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens Hotel, στην Αθήνα, προσφέροντας ευκαιρία σταδιοδρομίας στη μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία. Από τις 10:00 έως και τις 18:00 στελέχη της εταιρείας θα καλωσορίζουν τους ενδιαφερόμενους και θα συζητούν μαζί τους τις προοπτικές σταδιοδρομίας στον δυναμικό κλάδο των αερομεταφορών, όπως ανακοινώθηκε.

Όλοι όσοι συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την εταιρεία και την πορεία της μέσα από παρουσιάσεις, να γνωρίσουν τη μοναδική κουλτούρα φιλοξενίας της, και να ενημερωθούν για το ρόλο και την καθοριστική συμβολή των πληρωμάτων καμπίνας στην ασφάλεια και την άριστη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η συμμετοχή στα Open Days της Aegean, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όσες και όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μια καριέρα στον αεροπορικό κλάδο ως πλήρωμα καμπίνας της AEGEAN, με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Μετά τα Open Days, θα ακολουθήσουν επιπλέον στάδια αξιολόγησης στο πλαίσιο της διαδικασίας τελικής επιλογής των υποψηφίων.

«Για την Aegean, η οποία μετρά 25 και πλέον χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, οι άνθρωποί της αποτελούν την πιο σημαντική πτυχή της δραστηριότητάς της. Με διαρκείς επενδύσεις σε σύγχρονο στόλο αεροσκαφών, σε ένα δίκτυο δρομολογίων που διευρύνεται διαρκώς, αλλά και πλέον, διαθέτοντας το πρώτο Ολοκληρωμένο Κέντρο Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στην Ελλάδα, η AEGEAN επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αλλά και του κλάδου δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για την αερομεταφορά στη χώρα» επισημαίνεται σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

