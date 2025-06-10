Οι Temu και Shein στρέφονται προς την Ευρώπη, καθώς οι επιχειρήσεις τους στις ΗΠΑ δέχονται μεγάλο πλήγμα από τις δυσμενείς εμπορικές πολιτικές. Όμως, οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που ιδρύθηκαν στην Κίνα μπορεί να μην τύχουν θερμής υποδοχής στις νέες αγορές- στόχους τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υποβληθεί καταγγελίες κατά της Temu και της Shein στην ΕΕ για αθέμιτες επιχειρηματικές τακτικές. Αυτό συμβαίνει καθώς το μπλοκ ετοιμάζει ένα νέο τέλος δύο ευρώ για τα προηγουμένως ατελώς εκτελωνισμένα μικρά πακέτα από διαδικτυακές αγορές όπως η Temu και η Shein.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι νέες εξελίξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυσοίωνα σημάδια για τις πλατφόρμες, καθώς οι δραστηριότητές τους έχουν ήδη υποφέρει από τον τερματισμό της δασμολογικής απαλλαγής των μικρών δεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από νέους δασμούς στο 54% ή 100 δολάρια για όσα αποστέλλονται μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

«Καθώς οι ρυθμιστικές και εμπορικές πιέσεις εντείνονται στις ΗΠΑ, η Temu και η Shein στρέφονται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ως κρίσιμες αγορές ανάπτυξης», δήλωσε στο CNBC ο Anand Kumar, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας της Coresight Research.

Ωστόσο, ο Kumar δήλωσε ότι οι εταιρείες έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν ρυθμιστικές δυσκολίες στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο που απηχούν τον έλεγχο που έχουν αντιμετωπίσει στις ΗΠΑ.

«Το προτεινόμενο από την ΕΕ τελωνειακό τέλος των 2 ευρώ είναι κάτι περισσότερο από μια μικρή επιβάρυνση - πρόκειται για μια στρατηγική ρυθμιστική κίνηση που αποσκοπεί στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του εξαιρετικά φθηνού διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας πλατφορμών όπως η Shein και η Temu στην Ευρώπη τα επόμενα 2-3 χρόνια», πρόσθεσε.

Στροφή στην Ευρώπη

Οι Temu και Shein έχουν αυξήσει τις διαφημιστικές τους δαπάνες στην Ευρώπη, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, σύμφωνα με έκθεση του Reuters, αντικατοπτρίζοντας τη μετατόπισή τους από τις ΗΠΑ.

Η αυξανόμενη σημασία της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τις δύο εταιρείες αντικατοπτρίζεται επίσης στα στοιχεία της Consumer Edge Research, η οποία ανιχνεύει τις τάσεις των καταναλωτών με βάση ένα δείγμα πληροφοριών πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Για την Temu, τα στοιχεία της Consumer Edge έδειξαν ότι η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα έντονη στην αγορά της Γαλλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Για να επωφεληθούν από τη δυναμική στην Ευρώπη, η Temu και η Shein έχουν επεκτείνει επιθετικά τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της χωρητικότητας των αποθηκών, καθώς και της σημαντικής αύξησης των δαπανών για ψηφιακές διαφημίσεις σε βασικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, σύμφωνα με τον Kumar της Coresight.

«Αυτή η επέκταση δεν είναι απλώς ευκαιριακή - σηματοδοτεί μια στρατηγική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αυτές οραματίζονται την επόμενη φάση ανάπτυξής τους», δήλωσε.

«Παρόλα αυτά, η Ευρώπη επιβάλλει αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, την προστασία των καταναλωτών και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, οι οποίοι απαιτούν από την Temu και τη Shein να επενδύσουν περισσότερο στη συμμόρφωση και τη διαφάνεια», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι προκλήσεις αυτές και οι πιθανοί δασμοί της ΕΕ για τα πακέτα μικρής αξίας μπορεί να είναι σημάδια περισσότερων πιέσεων που θα ακολουθήσουν για την Temu και τη Shein.

Πηγή: skai.gr

