Οι Shein και Temu, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που αποστέλλουν εμπορεύματα από την Κίνα, αύξησαν τις δαπάνες τους σε ψηφιακές διαφημίσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Sensor Tower, καθώς στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν συντριπτικούς δασμούς.

Οι διαφημιστικές δαπάνες της Shein αυξήθηκαν κατά 35% στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Temu αύξησε τις δαπάνες κατά 40% και 20% αντίστοιχα σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Sensor Tower που παρουσιάστηκαν στο Reuters.

Η ώθηση στη διαφήμιση στην Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται καθώς οι λιανοπωλητές αντιμετωπίζουν την απαγόρευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις de minimis, μια εμπορική εξαίρεση που προηγουμένως επέτρεπε την αφορολόγητη είσοδο στη χώρα δεμάτων αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Η εξαίρεση έπαιξε βασικό παράγοντα στην ταχεία ανάπτυξη της Shein και της Temu στην πώληση ρούχων και αξεσουάρ στις ΗΠΑ, όπου και οι δύο εταιρείες είχαν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών τους.

Οι δύο εταιρείες, οι οποίες αποστέλλουν εμπορεύματα από την Κίνα, μείωσαν τις ψηφιακές διαφημίσεις στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, λόγω της απαγόρευσης των de minimis στις 2 Μαΐου. Και οι δύο εταιρείες αύξησαν τις τιμές, καθώς οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ περιόρισαν τις φθηνές εισαγωγές, οπότε αναμένεται να σημειωθεί μείωση του κέρδους τους.

Η Shein και η Temu, με έδρα τη Σιγκαπούρη, έγιναν γνωστές στις ΗΠΑ για την πώληση φθηνών ενδυμάτων και αξεσουάρ, συχνά υποτιμώντας ανταγωνιστές, όπως η Old Navy, η Zara και η H&M. Οι ηλεκτρονικοί λιανοπωλητές αύξησαν επίσης τις τιμές των προσφορών για ψηφιακές διαφημίσεις κατά την πιο πρόσφατη εορταστική περίοδο αγορών.

Η Kimber Maderazzo, καθηγήτρια μάρκετινγκ στο Pepperdine Graziadio Business School, δήλωσε ότι οι Shein και Temu «πιθανώς δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν τόσους πελάτες όσο είχαν» στις ΗΠΑ. Είπε ότι οι δύο εταιρείες επικεντρώνονται τώρα στη διατήρηση των Αμερικανών αγοραστών που ήδη έχουν, σε αντίθεση με τις νέες διεθνώς ψηφιακές στρατηγικές διαφήμισης.

Η διαφήμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο βοηθά την Shein και την Temu να εξασφαλίσουν περισσότερες λήψεις εφαρμογών, δήλωσε η Sensor Tower, με τις λήψεις της Shein να αυξάνονται κατά 25% σε μηνιαία βάση και της Temu να υπερδιπλασιάζονται. Παρά την αύξηση της διαφήμισης και των λήψεων εφαρμογών, οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες των εφαρμογών έχουν αυξηθεί μόνο οριακά σε μηνιαία βάση. Οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες της Shein στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 5% και της Temu κατά 10%.

Σε ετήσια βάση, η Temu αύξησε τις διαφημιστικές της δαπάνες στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 20% και στη Γαλλία κατά 115%. Η Shein τις αύξησε κατά 45% στη Γαλλία και 100% στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με πέρυσι τον Απρίλιο.

Η Shein και η Temu μεταφέρουν επίσης μέρος της ψηφιακής διαφήμισης στη Βραζιλία. Η Shein, η οποία κατασκευάζει προϊόντα στη Βραζιλία για τις αγορές της Λατινικής Αμερικής, αύξησε τις δαπάνες της για ψηφιακές διαφημίσεις κατά 140% τον Απρίλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί την είσοδο της Temu στην αγορά, δήλωσε η Kara Lee, αναλύτρια της Sensor Tower για την ψηφιακή διαφήμιση.

Οι διαφημιστικές δαπάνες της Temu τον Απρίλιο ήταν 800 φορές μεγαλύτερες στη Βραζιλία φέτος σε σχέση με πέρυσι, όταν η εταιρεία αύξανε τις διαφημίσεις της εκεί ενόψει της κυκλοφορίας της τον Ιούνιο του 2024.

Η Shein έκανε το ίδιο πράγμα όταν η Temu εισήλθε στην αγορά των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2022, είπε η Lee. «Υποθέτω ότι πιθανότατα χρησιμοποιούν μια παρόμοια στρατηγική και στη Βραζιλία».

Πηγή: skai.gr

