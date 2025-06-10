Η Morgan Stanley εμπορεύεται ένα πακέτο ομολόγων και δύο δανείων ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της xAI, μητρική εταιρεία της Χ που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, την ίδια στιγμή που η κόντρα μεταξύ του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κορυφώνεται, δήλωσαν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Από την περασμένη εβδομάδα, η τράπεζα άρχισε να συζητά ένα δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο 700 μονάδων βάσης (bps) πάνω από το επιτόκιο αναφοράς SOFR, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Προσφέρει όμως και μια δεύτερη επιλογή, δάνειο και ομόλογα με σταθερό επιτόκιο 12%. Οι όροι είναι προκαταρκτικοί και θα εξαρτηθούν από τη ζήτηση των επενδυτών, σύμφωνα με την πηγή του Reuters. Η Morgan Stanley πραγματοποίησε συνάντηση με τους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα στην οποία μοιράστηκε ορισμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Η Morgan Stanley δεν θα εγγυηθεί τον όγκο της έκδοσης ούτε θα δεσμεύσει τα δικά της κεφάλαια στη συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές. Η συναλλαγή θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των επενδυτών και δείχνει ότι οι τράπεζες πλέον είναι μάλλον πιο συνετές στη χορήγηση δανείων σε ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οι άνθρωποι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή οι συζητήσεις με τους επενδυτές δεν είναι δημόσιες. Η Morgan Stanley αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η xAI δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα σχολιασμού.

Τι είχε συμβεί το 2022 με την εξαγορά του Χ

Οι τράπεζες πιθανότατα επέλεξαν επίσης αυτή την προσέγγιση για να αποφύγουν να βρεθούν σε παρόμοια θέση με εκείνη που είχαν δεσμευτεί να δώσουν 13 δισ. δολάρια στον Μασκ για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του Χ με 44 δισ. δολάρια το 2022 και δεν μπορούσαν να βγουν από αυτή τη θέση για δύο χρόνια.

Η χρηματοδότηση του X θεωρείται ένα από τα πιο τολμηρά στοιχήματα ενός σχήματος επτά τραπεζών με επικεφαλής τη Morgan Stanley, οι οποίες δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν 13 δισεκατομμύρια δολάρια χρέους για την εξαγορά του Μασκ ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο του 2022. Αμέσως μετά τη συμφωνία για την αγορά του Twitter, όπως ονομαζόταν τότε το X, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια των ΗΠΑ και ο Μασκ άρχισε να αναδιαρθρώνει την εταιρεία.

Οι τράπεζες συνήθως πωλούν τέτοια δάνεια στους επενδυτές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, αλλά στην περίπτωση της X, έμειναν να τα κρατούν για πάνω από δύο χρόνια.

Μπόρεσαν μόνο να διαθέσουν αυτό το χρέος νωρίτερα φέτος, αξιοποιώντας τις βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις της X κατά τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, καθώς η κίνηση στην πλατφόρμα αυξήθηκε πριν και μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Εκτός από τον δανεισμό, η xAI βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για την άντληση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Δύο από τους ανθρώπους αυτούς πρόσθεσαν ότι η συμφωνία θα αποτιμούσε την εταιρεία σε περισσότερα από 120 δισ. δολάρια, ενώ οι άλλοι δύο άνθρωποι δήλωσαν ότι έχουν συζητηθεί ποσά που φτάνουν τα 200 δισ. δολάρια.

Ο Μασκ εξέτασε αρχικά το ενδεχόμενο να αντλήσει κεφάλαια παράλληλα με μια συγχώνευση της xAI και της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων X, αλλά το σχέδιο αυτό δεν προχώρησε, επισημαίνουν οι πηγές.

Πηγή: skai.gr

