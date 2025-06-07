Σε φάση ριζικής ανανέωσης και τεχνολογικής μετάβασης εισέρχεται ο ακτοπλοϊκός όμιλος της Attica Group, με νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 700 εκατ. ευρώ, που εστιάζει στην κατασκευή νέων ταχύπλοων και συμβατικών πλοίων νέας γενιάς, με αυξημένη χωρητικότητα για φορτηγά και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Προτεραιότητα δίνεται στον Αργοσαρωνικό, με την ενίσχυση του στόλου με δύο ή τρία νέα Aero catamaran, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η ναυπήγηση ταχύπλοων highspeed με δυνατότητα μεταφοράς πολλών οχημάτων.

Στελέχη της εταιρείας, που είναι η πρώτη παγκοσμίως σε όρους χωρητικότητας επιβατών, σημείωναν ότι βασική ανάγκη του κοινού είναι η ταχεία πρόσβαση στους προορισμούς με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Ήδη ανακοινώθηκε η προσθήκη δύο ταχύπλοων από Πειραιά για Κυκλάδες - Κρήτη την καλοκαιρινή περίοδο του 2025.

Πάντως η υλοποίηση των επενδύσεων στα νέα highspeed πλοία εξαρτάται από την πορεία των πράσινων καυσίμων, με την εταιρεία να περιμένει τις εξελίξεις πριν προχωρήσει.

Παράλληλα, σχεδιάζεται και η προσθήκη ενός νέου συμβατικού πλοίου μήκους 145 μέτρων για το Αιγαίο, με μεγαλύτερη μεταφορική δυνατότητα για φορτηγά.

Όπως αναφέρουν τα στελέχη του ομίλου, η εξυπηρέτηση των νησιών σε 12μηνη βάση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα φορτηγά, καθιστώντας τις σχετικές υποδομές στα πλοία και στις δυνατότητες τους ως στρατηγικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών γραμμών.

Ο όμιλος, για το λόγο αυτό επίσης, σκοπεύει να ενισχύσει τις επενδύσεις του και στον τομέα των ro-ro πλοίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης του ακτοπλοϊκού προϊόντος και της επιτάχυνσης της εξυπηρέτησης δημοφιλών νησιωτικών προορισμών, όπως οι Κυκλάδες.

Τα νέα πλοία, μεταξύ αυτών και των καταμαράν θα μεταφέρουν επιβάτες και φορτηγά, ενώ σχεδιάζεται η ανάπτυξη ταχύπλοων χαμηλής κατανάλωσης για τον Αργοσαρωνικό.

Επεσήμαναν επίσης ότι παρά τη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα έργα των λιμενικών υποδομών στη χώρα μας υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει νέο πλοίο χωρίς λιμάνι ικανό να το υποδεχθεί και πως είναι ανεπίτρεπτο ένα έργο κατασκευής προβλήτα να χρειάζεται τέσσερα χρόνια για να αδειοδοτηθεί.

Στο σημείο αυτό αναγνώρισαν ότι για πρώτη φορά, η ΕΕ αναγνωρίζει τη ναυτιλία ως κρίσιμο παράγοντα και γι αυτό όπως ανέφεραν η Ευρώπη εξήγγειλε επενδυτικούς άξονες για την πράσινη μετάβαση πλοίων και λιμανιών.

Επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος και καύσιμα

Σε ιδιαίτερα απαιτητικό και ασταθές οικονομικό περιβάλλον υλοποιεί η Attica Group το νέο της επενδυτικό σχέδιο, την ώρα που το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 25% τα τελευταία χρόνια.

Καθοριστικός παράγοντας επίσης της διαμόρφωσης του κόστους είναι τα καύσιμα.

Παρότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί (SECA, ETS, FuelEU) καθιστούν αναγκαία τη μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, το βιοκαύσιμο αυτή τη στιγμή κοστίζει περί τα 1.400 ευρώ ανά τόνο - ποσό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το βαρύ ναυτιλιακό πετρέλαιο (HFO).

Στελέχη της εταιρείας τονίζουν πως σε αυτά τα επίπεδα, το ακτοπλοϊκό εισιτήριο καθίσταται μη βιώσιμο και ότι προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Η εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων (ETS) συνεπάγεται επιπλέον βάρη για τις εταιρείες.

Από 01.01.2026, θα πληρώνεται το 100% του κόστους των εκπομπών, ενώ ήδη φέτος οι επιβαρύνσεις έχουν φτάσει το 70%.

Σημειώνεται ότι το 2024 η Attica επιβαρύνθηκε με 18,9 εκατ. ευρώ μόνο για αγορά δικαιωμάτων ρύπων, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής.

Παρά την υποχρεωτικότητα της πράσινης μετάβασης, παραμένει ασαφές το αν -και πώς- θα επιδοτηθούν τα βιοκαύσιμα, τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδη για τις μελλοντικές επενδύσεις.

Στελέχη της εταιρείας ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για την αξιοποίηση των εσόδων από τα δικαιώματα ρύπων.

Η κεντρική κυβέρνηση ως προς αυτό το θέμα θα πρέπει να απαντήσει αν αυτά τα ποσά θα επιστρέψουν στην ακτοπλοϊκή αγορά υπό μορφή επιδότησης.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι αλλαγές στον τομέα των καυσίμων θα είναι τεκτονικές, με τις τελικές αποφάσεις για τα νέα πλοία να εξαρτώνται από την κατεύθυνση που θα λάβει η αγορά και η ευρωπαϊκή πολιτική.

Παρά τις προκλήσεις, η Attica έχει ήδη δρομολογήσει την ανανέωση του στόλου της, αποσύροντας πλοία όπως τα «ΚρήτηΙ» και «Κρήτη ΙΙ», μειώνοντας τον μέσο όρο ηλικίας κατά 8 έτη έως το 2030.

Η στρατηγική της πράσινης μετάβασης στηρίζεται στους εξής βασικούς άξονες:

1.Αντικατάστασηπαλαιών πλοίων

2.Κατασκευή νέων πλοίων - συμβατικών και ταχύπλοων

3.Βελτιστοποίησητης ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία για την κατασκευή δύο πλοίων τύπου E-Flexer με τη Stena RoRo, στο ναυπηγείο CMI Jinling Weihai της Κίνας. Η παραλαβή τους έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και τον Αύγουστο του 2027. Τα πλοία είναι methanol και battery ready, με δυνατότητα χρήσης τριών τύπων καυσίμου.

Παράλληλα, η εταιρεία σκοπεύει να ενισχύσει τον στόλο της στον Σαρωνικό με την απόκτηση δύο ακόμη Aero Catamaran, μεγαλύτερης χωρητικότητας σε σχέση με τα τρία που έχει ήδη εντάξει στο στόλο της από το 2022.

Κίνηση επιβατών

Η επιβατική κίνηση για το 2025 εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη -κατά 4% σε σχέση με το 2024- κυρίως λόγω της επίδρασης της Σαντορίνης και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ωστόσο, η κίνηση των οχημάτων και των φορτηγών σημειώνει αύξηση περίπου 2%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

