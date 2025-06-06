Η «Natasha» που ήταν 700 Ινδοί: Πώς μια start up εταιρεία «τεχνητής νοημοσύνης» ξεγέλασε τη Microsoft και το Κατάρ

Απίστευτη απάτη είχε στήσει μια start up εταιρεία βασιζόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως αποκαλύφτηκε, πίσω από Builder.ai με έδρα το Λονδίνο, δεν ήταν το ΑΙ αλλά... 700 Ινδοί που… προσποιούνταν την τεχνητή νοημοσύνη.

Μπορεί να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της απάτης αφού η νεοσύστατη εταιρεία είχε αποτιμηθεί για 1,5 δισ. δολάρια, ενώ είχε συγκεντρώσει επενδύσεις 445 εκατ. δολαρίων από επενδυτές όπως η Microsoft αλλά και το Κατάρ, καθώς χαρακτηριζόταν ως πολλά υποσχόμενη!

Η Builder.ai είχε... αναπτύξει μια βοηθό «τεχνητής νοημοσύνης», την «Natasha», η οποία συνομιλούσε με τους ανθρώπους, κατανοούσε τις ανάγκες τους και υπόσχονταν να αναπτύξει εφαρμογές για επιχειρήσεις έως και 6 φορές ταχύτερα και 70% φθηνότερα από τον παραδοσιακό τρόπο, που είναι να δουλέψουν πάνω σε αυτές προγραμματιστές και τεχνικοί.

Όμως πίσω από τη δημιουργία λογισμικού για επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα δεν βρισκόταν η τεχνητή νοημοσύνη αλλά περίπου 700 μηχανικοί από την Ινδία που κωδικοποιούσαν χειροκίνητα τα αιτήματα των πελατών!

Στους μηχανικούς αυτούς είχε ζητηθεί να απαντούν βάσει σεναρίου, να μην χρησιμοποιούν ποτέ ινδικούς ιδιωματισμούς και φυσικά να μην παραδέχονται ότι ήταν πραγματικοί άνθρωποι.

Εντός της εταιρείας μάλιστα, υπήρχε το αστείο πως το ΑΙ σημαίνει «Another Indian», δηλαδή «ένας άλλος Ινδός».

Το Builder.ai δεν «πλαστογράφησε» όμως μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά «μαγείρεψε» και τους αριθμούς και κάπως έτσι αποκαλύφτηκε η απάτη.

Η Viola Credit, μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης πιστωτικών κεφαλαίων, ανακάλυψε ότι η νεοσύστατη επιχείρηση είχε διογκώσει τις προβλέψεις εσόδων της για το 2024 κατά 300%. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Sachin Dev Duggal είχε υποσχεθεί στους πιστωτές πωλήσεις ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ένας ανεξάρτητος έλεγχος αποκάλυψε πραγματικά έσοδα μόλις 50 εκατομμυρίων δολαρίων!

Επίσης, από τον εσωτερικό έλεγχο που έγινε, αποκαλύφτηκαν και άλλες σοβαρές παραβάσεις. Μεταξύ άλλων, δεν υπήρχε οικονομικός διευθυντής για σχεδόν δύο χρόνια, ενώ φαινόντουσαν πελάτες που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Οι επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ισχυρά ονόματα όπως η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ και η Microsoft, έχασαν εκατοντάδες εκατομμύρια και η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις.

Η πτώση της Builder.ai είναι κάτι περισσότερο από μια προειδοποίηση για τον πλανήτη. Μπορεί να θεωρηθεί ως σεμινάριο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νέα απάτη στον κόσμο των νεοφυών επιχειρήσεων και των επενδύσεων.

