Η Unilever και η εταιρεία παγωτών Magnum Ice Cream βρίσκονται αντιμέτωπες με αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσε η Ανουράντα Μιτάλ (Anuradha Mittal), πρώην πρόεδρος του ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry’s, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Στην προσφυγή της, η Μιτάλ υποστηρίζει ότι στελέχη της Magnum απείλησαν να προχωρήσουν σε δυσφημιστικές αναφορές εις βάρος της σε επίσημα εταιρικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων και ενημερώσεις προς επενδυτές, σε μια προσπάθεια να πιεστεί να αποχωρήσει από τη θέση της. Η ίδια υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί περί ανάρμοστης συμπεριφοράς είναι αβάσιμοι και πλήττουν τη φήμη και την επαγγελματική της υπόσταση.

Από την πλευρά της, η Magnum έχει κατηγορήσει τη Mittal για «σοβαρή ανάρμοστη συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούσε πλέον τις προϋποθέσεις για να παραμείνει στο ανεξάρτητο συμβούλιο. Η εταιρεία επιμένει ότι οι ενέργειές της ήταν νόμιμες και σύμφωνες με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαμάχη μεταξύ της Unilever και του ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry’s, το οποίο είχε κατοχυρωμένη αυτονομία μετά την εξαγορά της εταιρείας το 2000. Τα τελευταία χρόνια, η σχέση των δύο πλευρών έχει επιδεινωθεί, με το συμβούλιο να κατηγορεί τη μητρική εταιρεία ότι επιχειρεί να περιορίσει την ανεξαρτησία του και να επηρεάσει τις κοινωνικές και πολιτικές τοποθετήσεις της εταιρείας.

Η απομάκρυνση της Mittal στα τέλη του 2025 και οι επακόλουθες νομικές ενέργειες έχουν εντείνει τη σύγκρουση, η οποία περιλαμβάνει πλέον πολλαπλές αγωγές και αντιδικίες. Νομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διαμάχη ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η ανεξαρτησία εταιρικών συμβουλίων σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

