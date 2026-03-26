Ένας δικηγόρος του Ίλον Μασκ προέτρεψε ομοσπονδιακό δικαστή να επανεξετάσει την πρόσφατη ετυμηγορία των ενόρκων, η οποία έκρινε ότι ο Μασκ εξαπάτησε τους επενδυτές του Twitter κατά την αγορά της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι οι ένορκοι χρησιμοποίησαν ακατάλληλα την ετυμηγορία για να «στείλουν ένα μήνυμα» κρίνοντάς τον υπεύθυνο.

Σε επιστολή που κατέθεσε την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, ο δικηγόρος του Μασκ, Alex Spiro, κατηγόρησε τους ενόρκους ότι «περιέπαιξαν» τον πελάτη του, αναγράφοντας τον αριθμό «$4,20» με έντονο μπλε χρώμα στο έντυπο της ετυμηγορίας, ενώ οι υπόλοιπες εγγραφές ήταν γραμμένες με μαύρο χρώμα.

Ο αριθμός 420 είναι συνδεδεμένος με την κουλτούρα της μαριχουάνας. Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει αναφέρει συχνά το 420 σε συνεντεύξεις και tweets, και το έχει χρησιμοποιήσει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αποτίμησε το Twitter (πλέον γνωστό ως X) στα 54,20 δολάρια ανά μετοχή στην εξαγορά ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Spiro δήλωσε ότι το «αριθμητικό αστείο» των ενόρκων ήταν «αναμφίβολα σκόπιμο» και, σε συνδυασμό με άλλα φερόμενα σφάλματα κατά τη δίκη, θέτει υπό αμφισβήτηση την ετυμηγορία της 20ής Μαρτίου, όπου οι αποζημιώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανέφερε ότι απαιτείται «περαιτέρω έρευνα» από τον ομοσπονδιακό δικαστή Charles Breyer, ο οποίος επιβλέπει την υπόθεση.

«Το αναπόφευκτο συμπέρασμα από την όψη του εντύπου της ετυμηγορίας είναι ότι το σώμα των ενόρκων θεώρησε σκόπιμο να χρησιμοποιήσει την απόφασή του για να στείλει ένα μήνυμα στον κ. Μασκ, αντί να εκτελέσει ορθά το ιερό του καθήκον για την έκδοση μιας δίκαιης ετυμηγορίας», έγραψε ο Spiro.

Οι δικηγόροι των επενδυτών του Twitter δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Μασκ χρησιμοποίησε το «420» και στην Tesla

Οι ένορκοι έκριναν τον Μασκ υπεύθυνο για δύο δηλώσεις που έκανε λίγο μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς, στις οποίες αμφισβητούσε αν το Twitter ήταν κατακλυσμένο από ψεύτικους λογαριασμούς και spam.

Οι επενδυτές υποστήριξαν ότι ο Μασκ το έκανε αυτό για να αναγκάσει το Twitter σε επαναδιαπραγμάτευση της προσφοράς του ή για να υπαναχωρήσει. Ανέφεραν ότι τα σχόλια του Μασκ έπληξαν την τιμή της μετοχής του Twitter, προκαλώντας απώλειες όταν πούλησαν τις μετοχές τους σε μειωμένες τιμές. Ο Μασκ ολοκλήρωσε την εξαγορά τον Οκτώβριο του 2022.

Ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει το 420 και σε σχέση με την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του, Tesla. Το 2020, για παράδειγμα, μείωσε την τιμή του Model S της Tesla κατά 4%, στα 69.420 δολάρια.

Δύο χρόνια νωρίτερα, είχε γράψει στο Twitter ότι είχε «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση» για να αποσύρει την Tesla από το χρηματιστήριο έναντι 420 δολαρίων ανά μετοχή. Το tweet αυτό προκάλεσε αγωγή για πολιτική απάτη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), την οποία ο Μασκ διευθέτησε αργότερα.

Πηγή: skai.gr

