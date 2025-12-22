«Ένα νέο κεφάλαιο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο» ανοίγει η Hellenic Train υπογράφοντας με την Alstom τη σύμβαση για την προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων συρμών Coradia Stream, συνολικού ύψους 308 εκατ. ευρώ.

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train δηλώνει πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στις χερσαίες μεταφορές της χώρας, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα προς έναν ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο σιδηρόδρομο, προσανατολισμένο στις ανάγκες των επιβατών.

Η επένδυση, η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη Hellenic Train, αποτελεί κομβικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες και την ανανέωση του στόλου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σιδηροδρομικού δικτύου σύγχρονου, αξιόπιστου και βιώσιμου.

Ένα νέο σημείο αναφοράς για την ταξιδιωτική εμπειρία

Τα Coradia Stream εισάγουν προδιαγραφές που αλλάζουν ουσιαστικά την εμπειρία μετακίνησης:

Χαμηλό δάπεδο και επιβίβαση χωρίς σκαλιά

335 θέσεις ανά υπεραστικό (IC) & 362 θέσεις ανά προαστιακό συρμό

Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και προσαρμοζόμενο LED φωτισμό

Ειδικούς χώρους για ποδήλατα, καρότσια και μεγάλες αποσκευές

Ενισχυμένη ηχομόνωση για αθόρυβο και άνετο ταξίδι

Στόχος της επένδυσης είναι ξεκάθαρος: κάθε διαδρομή να προσφέρει αξιοπιστία, σταθερότητα, συνέπεια και συνολικά μια πιο σύγχρονη εμπειρία μετακίνησης.

Ασφάλεια νέας γενιάς - Πλήρως προεγκατεστημένα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας

Οι 23 συρμοί ενσωματώνουν πλήρως τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα:

ERTMS - το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας

ETCS - ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης τρένου σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα αυτόματης πέδησης

TCMS - κεντρικός «εγκέφαλος» του τρένου που ελέγχει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες

Ο συνδυασμός τους δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο προστασίας που ενισχύει ουσιαστικά το έργο του μηχανοδηγού και εξασφαλίζει σταθερά υψηλό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους επιβάτες.

Καινοτομία & Βιωσιμότητα με πραγματικό αντίκτυπο

Τα Coradia Stream αποτελούν μία από τις πιο επιτυχημένες πλατφόρμες της Alstom, με πάνω από 4.500 συρμούς σε λειτουργία σε Ευρώπη, Αφρική και Βόρεια Αμερική.

Τα νέα τρένα προσφέρουν:

Έως και 10% μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Χρήση ελαφρών υλικών και τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας

97% ανακυκλώσιμα υλικά, βάσει αρχών κυκλικής οικονομίας

Αισθητά μειωμένο θόρυβο τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις τοπικές κοινότητες

Πρόκειται για τρένα που κινούνται πιο «έξυπνα», με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Χρονοδιάγραμμα - Ένα έργο μετρήσιμο και οργανωμένο

Έναρξη παραλαβών: 2ο τρίμηνο 2027

Έναρξη εκπαίδευσης προσωπικού: Ιανουάριος 2026

Συνολικό πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης: 10 χρόνια από την Alstom

Από τους 23 συρμούς:

12 θα εξυπηρετούν τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

11 θα επιχειρούν στις προαστιακές γραμμές Αθήνας και Θεσσαλονίκης

«Τα νέα τρένα είναι μια μεγάλη επένδυση. Είναι ταυτόχρονα και μια υπόσχεση προς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάθε μέρα μαζί μας. Θέλουμε οι επιβάτες να αισθάνονται ότι το ταξίδι τους είναι πιο εύκολο, πιο άνετο και πιο ήσυχο. Εργαζόμαστε για έναν σιδηρόδρομο που δεν ακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά τις συναντά με αυτοπεποίθηση. Με σταθερά βήματα και καθαρή κατεύθυνση, δεσμευόμαστε να χτίζουμε καθημερινά ένα ταξίδι που αξίζει στους ανθρώπους μας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με πράξεις. Και αυτό κάνουμε, βήμα βήμα, με σεβασμό στον χρόνο και στις ανάγκες κάθε επιβάτη», δήλωσε ο Roberto Rinaudo, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train.

«Είναι τιμή μας να επισφραγίζουμε αυτό το σημαντικό ορόσημο τόσο για την Alstom όσο και για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε προηγμένες σιδηροδρομικές λύσεις, με σύγχρονα ηλεκτρικά τρένα που κατασκευάζονται στο Κέντρο Αριστείας μας στο Savigliano. Τα τρένα αυτά διασφαλίζουν αποδοτικότητα, ασφάλεια και υψηλές επιδόσεις, προσφέροντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα άνεσης και προσβασιμότητας για όλους τους επιβάτες», δήλωσε η Παναγιώτα Κατή, Managing Director της Alstom Greece.

Coradia Stream - Τεχνολογία με ιστορικό αξιοπιστίας

Η σειρά Coradia είναι μία από τις πλέον εξελιγμένες πλατφόρμες της Alstom, με ισχυρή παρουσία σε 12 χώρες και αποδεδειγμένη λειτουργική ανθεκτικότητα. Τα χαρακτηριστικά της υποστηρίζουν έναν σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, πιο πράσινο και με μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Με μια ματιά

Επένδυση & Στόλος

308 εκατ. ευρώ: συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα

23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα συνολικά

12 για τον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη

11 για τις προαστιακές γραμμές Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Χωρητικότητα

Έως 335 επιβάτες ανά υπεραστικό συρμό

Έως 362 επιβάτες ανά προαστιακό συρμό

Απόδοση & Τεχνολογία

2 ηλεκτροκινητήρες ανά συρμό

-10% κατανάλωση ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων πέδησης

4.500+ συρμοί του ίδιου τύπου σε λειτουργία παγκοσμίως

97% ανακυκλώσιμα υλικά στον σχεδιασμό των Coradia Stream

Ενσωμάτωση στο δίκτυο

Έναρξη παραλαβών: 2ο τρίμηνο 2027

Έναρξη εκπαιδεύσεων προσωπικού: Ιανουάριος 2026

Εμπειρία επιβάτη

Χαμηλό δάπεδο / χωρίς σκαλιά σε όλες τις θύρες

Προσαρμοζόμενος LED φωτισμός

Ειδικοί χώροι για ποδήλατα, αποσκευές και καρότσια

Αυξημένη ηχομόνωση για πιο αθόρυβη διαδρομή

Ασφάλεια

ERTMS — ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης & ελέγχου ταχύτητας

ETCS — ψηφιακό σύστημα ελέγχου τρένων με αυτόματη πέδηση

TCMS — κεντρικό σύστημα ελέγχου & διαχείρισης κρίσιμων λειτουργιών

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.