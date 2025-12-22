Στην εξαγορά του παρόχου λύσεων κέντρων δεδομένων και ενεργειακών υποδομών Intersect Power LLC προχωρά ο τεχνολογικός κολοσσός Alphabet, στην προσπάθειά του να διευρύνει δραστικά το αποτύπωμά του στον χώρο των data centers που τροφοδοτούν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η μητρική της Google θα καταβάλει το ποσό των 4,75 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενώ θα αναλάβει και το υφιστάμενο χρέος της εταιρείας.

Η εξαγορά, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, έχει στόχο να εξασφαλίσει στην Google πρόσβαση σε νέες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας για τα data centers της, καθώς τα γηρασμένα δίκτυα ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση, η οποία αυξάνεται για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, των νέων εργοστασίων και της συνολικής ηλεκτροποίησης της οικονομίας.

Πέρυσι, η Google είχε αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στον πάροχο ενέργειας, μέσω συνεργασίας με την Intersect για την κατασκευή μεγάλων ενεργειακών μονάδων δίπλα σε campus data centers, όπως είχε γράψει το Bloomberg.

«Η Intersect θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη δυναμικότητα, να κινούμαστε πιο ευέλικτα όσον αφορά την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας ευθυγραμμιζόμενοι με την ανάπτυξη νέων data centers, και να επανεφεύρουμε ενεργειακές λύσεις που θα ενισχύσουν την καινοτομία και την ηγετική θέση των ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Google και της Alphabet.

Η Intersect αναπτύσσει έργα καθαρής ενέργειας έχοντας τη στήριξη του private equity fund TPG Inc και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διαθέτει ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία ύψους 15 δισ. δολαρίων σε λειτουργία ή υπό κατασκευή στις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.