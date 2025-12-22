Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε ο τηλεπικοινωνιακός γίγαντας Telefónica και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από τα συνδικάτα προβλέπει την «κατάργηση περίπου 5.500 θέσεων εργασίας» στην Ισπανία, γνωστοποίησε σήμερα ο όμιλος σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Έχει επιτευχθεί συμφωνία με τα συνδικάτα (...) με σκοπό την εφαρμογή σχεδίων εθελούσιας εξόδου, που αναμένεται να επηρεάσουν περίπου 5.500 εργαζομένους», δήλωσε η ισπανική ναυαρχίδα τηλεπικοινωνιών, εκτιμώντας το κόστος αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης σε «περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προ φόρων».

Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες τον αριθμό των 4.539 αποχωρήσεων -ο οποίος έκτοτε αναθεωρήθηκε σε 4.525 σύμφωνα με το συνδικάτο UGT που εκπροσωπεί περισσότερο από το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού στη χώρα- μέσω εθελούσιων αποχωρήσεων που συνοδεύονται από πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης.

«Θα καθοριστούν κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε σχέδιο και όλοι οι εργαζόμενοι που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια θα μπορούν να συμμετάσχουν», τόνισε η Telefónica, δικαιολογώντας τη διαφορά και προβλέποντας «μέση ετήσια εξοικονόμηση σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ από το 2028».

Οι αποχωρήσεις επηρεάζουν τις επτά θυγατρικές του ισπανικού παρόχου και οριστικοποιήθηκαν έπειτα από λίγο λιγότερο από ένα μήνα διαπραγματεύσεων.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, τα συνδικάτα UGT, CCOO και Sumados-Fetico ανακοίνωσαν ξεχωριστά την αποδοχή τους του σχεδίου που πρότεινε η διοίκηση, το οποίο εξαιρεί τις «αναγκαστικές απολύσεις» και παρατείνει τη συλλογική σύμβαση εργασίας «μέχρι το 2030».

«Το 10 έως 15% των καταργηθέντων θέσεων εργασίας, ανάλογα με τη θυγατρική, θα αντισταθμιστεί από νέες προσλήψεις», δήλωσε τότε το UGT.

Η ανακοίνωση στα τέλη Νοεμβρίου αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Telefónica, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε το 1997 αλλά εξακολουθεί να ανήκει κατά 10% στο ισπανικό κράτος, προκάλεσε την οργή της αριστερής ισπανικής κυβέρνησης, η οποία δήλωσε ότι «διαφωνεί βαθιά» με μια απόφαση που κρίνεται «απαράδεκτη».

Η Telefónica, η οποία βρίσκεται σε αναδιάρθρωση και αντιμετωπίζει ένα βαρύ χρέος (27 δισεκατομμύρια ευρώ), ανακοίνωσε στις αρχές Νοεμβρίου καθαρές ζημίες 1,08 δισεκατομμυρίου ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, διατηρώντας παράλληλα τους ετήσιους στόχους της. Ο ισπανικός γίγαντας των τηλεπικοινωνιών έχει πουλήσει τις θυγατρικές του σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας έντονο ανταγωνισμό και απώλειες μεριδίων αγοράς.

Ο πάροχος, ο οποίος στοχεύει να γίνει σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή τεχνολογία τα επόμενα χρόνια, αναμένει συνολικές εξοικονομήσεις έως και 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2028 και 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

