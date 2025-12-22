Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, επιχείρησε τη Δευτέρα να δώσει νέα ώθηση στην πρόταση εξαγοράς που έχει υποβάλει η Paramount Skydance για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Warner Bros Discovery και να εμποδίσει το πέρασμα του εμβληματικού κινηματογραφικού στούντιο στα χέρια του κολοσσού της ροής περιεχομένου Netflix.

Ο Έλισον, όπως δημοσιοποιήθηκε μέσω χρηματιστηριακής γνωστοποίησης, θα παράσχει εγγύηση ύψους 40,4 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της επιθετικής πρότασης εξαγοράς που κατέθεσε η Paramount Skydance απευθυνόμενη απευθείας στους μετόχους της Warner Bros, με στόχο να κατευνάσει τις αμφιβολίες του διοικητικού συμβουλίου του κινηματογραφικού στούντιο σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συγκεντρώσει το ποσό των 108,4 δισ. δολαρίων που προσφέρει.

Οι αμφιβολίες αυτές ήταν που οδήγησαν το Δ.Σ. της Warner Bros να απορρίψει την προηγούμενη εβδομάδα την πρόταση της Paramount και να ταχθεί υπέρ της πρότασης της Netflix καλώντας και τους μετόχους της εταιρείας να τη στηρίξουν.

Η απόφαση του Έλισον οδήγησε σε άνοδο τις μετοχές τόσο της Paramount όσο και της Warner Bros, που κερδίζουν περίπου 3% και 4% αντίστοιχα στις συναλλαγές της Δευτέρα.

Η Warner Bros και η Netflix δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν την κίνηση του συνιδρυτή της Oracle.

Η Paramount εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι η τροποποίηση των όρων δεν αλλάζει την εξ ολοκλήρου σε μετρητά προσφορά εξαγοράς της, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή.

«Η Paramount παραμένει σε επισφαλή θέση και κάνει μια ύστατη προσπάθεια να μη μείνει στο περιθώριο», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε. «Η βελτιωμένη πρόταση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι απίθανο να αρκεί».

Στο πλαίσιο των αναθεωρημένων όρων της πρότασης, ο Έλισον συμφώνησε επίσης να μην προβεί σε πράξη ανάκλησης του οικογενειακού καταπιστεύματος (family trust) ούτε να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του όσο εκκρεμεί η συναλλαγή, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή γνωστοποίηση.

Η Paramount ανακοίνωσε επίσης ότι αύξησε το «αντίστροφο τέλος ακύρωσης» (regulatory reverse termination fee) σε περίπτωση ρυθμιστικής εμπλοκής στα 5,8 δισ. δολάρια από 5 δισ. δολάρια προηγουμένως, ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτό της ανταγωνιστικής πρότασης, και παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της δημόσιας πρότασής της (tender offer) έως τις 21 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, το Δ.Σ. της Warner Bros κάλεσε τους μετόχους της εταιρείας να απορρίψουν την πρόταση εξαγοράς της Paramount ύψους 108,4 δισ. δολαρίων για το σύνολο της εταιρείας -συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων- λόγω αμφιβολιών για τη χρηματοδότησή της και την έλλειψη πλήρους εγγύησης από την οικογένεια Έλισον.

Ωστόσο, επενδυτές της Warner Bros, μεταξύ των οποίων και ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχός της η Harris Associates, είχαν δηλώσει ότι παραμένουν ανοιχτοί σε αναθεωρημένες προτάσεις από την Paramount, εφόσον υποβάλλει καλύτερη προσφορά και καλύψει τις αμφιβολίες που σχετίζονται με τους όρους της συμφωνίας.

Επόμενος σκόπελος η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών

Όποιος και από τους δύο ενδιαφερόμενους επικρατήσει στη μάχη για τη Warner Bros, πάντως, γνωρίζει ότι η εξασφάλιση της στήριξης των μετόχων είναι μόνο το πρώτο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει, καθώς στη συνέχεια θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ρυθμιστικές αρχές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Πολιτικοί και από τα δύο κόμματα στις ΗΠΑ έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τη συγκέντρωση που προωθείται στον χώρο των media, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να παρέμβει στις συναλλαγές.

Η σύμπραξη Paramount–Warner Bros θα δημιουργούσε ένα στούντιο μεγαλύτερο από τον ηγέτη της αγοράς Disney και θα ένωνε δύο μεγάλους τηλεοπτικούς παρόχους - κίνηση που, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές, θα εξασφάλιζε σε μία μόλις εταιρεία τον έλεγχο σχεδόν του συνόλου του περιεχομένου «που παρακολουθούν οι Αμερικανοί στην τηλεόραση».

Απο την άλλη, μια σύμπραξη Netflix–Warner Bros θα παγίωνε την κυριαρχία της Netflix στον τομέα του streaming, δημιουργώντας έναν όμιλο με συνολικά 428 εκατ. συνδρομητές.



