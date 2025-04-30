ΕΥΔΑΠ: Αυξημένος κατά 6,3% ο τζίρος, αλλά μείωση στα κέρδη προ φόρων το 2024 - Διανομή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή

Αϋξηση τζίρου κατά 6,3% για το 2024 ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ για το 2024, σημειώνοντας ωστόσο παράλληλα μείωση στα κέρδη προ φόρων. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το προτεινόμενο στη Γενική Συνέλευση μέρισμα ανέρχεται σε 0,07 € μεικτό, και αποτελεί το 50% των καθαρών κερδών της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, η παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΥΔΑΠ σε εκπροσώπους της χρηματιστηριακής αγοράς. Στην ενημέρωση, παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Χάρης Σαχίνης και ο Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικών Σχέσεων Ηλίας Δεδούσης.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους και οι λόγοι που έπαιξαν βασικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους, καθώς το 2024 χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης κατά 6,2% που οδήγησε σε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6,3% (22,1 εκατ. ευρώ), την αύξηση των επενδύσεων, αλλά και την αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 9% (11,6 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης των αμοιβών και εξόδων προσωπικού και αμοιβών και εξόδων τρίτων. Η άνοδος του κόστους προσωπικού κατά 9% (11,6 εκατ. ευρώ) οφείλεται σε εφάπαξ καταβολή ποσών, συμμόρφωση με τον ν. 5035/2023 και την νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων αφορούν κυρίως στην επιτάχυνση των έργων που έχει προγραμματίσει η Εταιρεία, στην γεωγραφική επέκταση (νέα ΚΕΛ) αλλά και σε προσαρμογή σε νέες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 3,8 εκατ. € (-6%) και διαμορφώθηκαν στα 57,1 εκατ. € από 60,8 εκατ. € το 2023. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 25,1 εκατ. € από 28 εκατ. € το 2023 σημειώνοντας μείωση κατά -10% ή -2,9 εκατ. €.

Το προτεινόμενο στη Γενική Συνέλευση μέρισμα ανέρχεται σε 0,07 € μεικτό, και αποτελεί το 50% των καθαρών κερδών της Εταιρείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αύξηση των επενδύσεων, καθώς και στο αναπτυξιακό και επενδυτικό δεκαετές πλάνο της Εταιρείας ύψους 2,1 δις. ευρώ το οποίο αξιολογήθηκε θετικά ως προς τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητά του από την ΕΤΕπ – ΕΥ και είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες. Ο ρυθμός υλοποίησής του έχει ήδη τετραπλασιαστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω με έργα όπως η Ψυττάλεια 3.0.

Συζητήθηκε επίσης η συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες από τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο τροφοδοτεί την ΕΥΔΑΠ λόγω της συνεχιζόμενης ανομβρίας των τελευταίων 3 ετών. Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Δημόσιο που έχει αναθέσει στην ΕΥΔΑΠ τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων.

Ταυτόχρονα η Εταιρεία υλοποιεί έργα μείωσης των απωλειών στο δίκτυό της, έργα στο ΕΥΣ που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, και επεξεργάζεται δράσεις μείωσης της κατανάλωσης σε συνεργασία με αυτό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χάρης Σαχίνης επισήμανε το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο με βάση την καινούργια ΚΥΑ (Ν. 5438/2024) για την τιμολόγηση και κοστολόγηση του νερού, ώστε να προχωρήσει το αναγκαίο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, και αναφέρθηκε και στα προαπαιτούμενα που χρειάζονται για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε πιθανές νέες απαιτήσεις και προκλήσεις.

Σημείωσε ότι η ΕΥΔΑΠ έχει ένα από τα φθηνότερα τιμολόγια πανευρωπαϊκά και ότι σύμφωνα με έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλο μέρος των καταναλωτών είναι διατεθειμένο να πληρώσει κάτι παραπάνω για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ενόψει της κλιματικής κρίσης και της λειψυδρίας.

