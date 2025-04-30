Υπεγράφη η συμφωνία πώλησης της Άκτωρ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ στην Aktor - Στα 367 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι υπεγράφη συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) με την Aktor, για την πώληση του συνόλου (100%) της μετοχικής συμμετοχής της εταιρείας στην εξ ολοκλήρου θυγατρική Ακτωρ Παραχωρήσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) 367 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παραχώρησε στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για τη διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας σε σχέση με την ανωτέρω Συναλλαγή έως και την 30.04.2025, κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Η Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Σύμβουλοι της Ελλάκτωρ για τη Συναλλαγή είναι η UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Ποταμίτη Βεκρή ως νομικός σύμβουλος.

Στην ανακοίνωσή του, ο όμιλος Aktor από τη μεριά του σημειώνει:

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της από 10.03.2025 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, υπεγράφη σήμερα δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Αγοράστρια») και της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» ή η «Πωλήτρια») για την απόκτηση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» και κατωτέρω η ως άνω αγοραπωλησία ως η «Συναλλαγή»).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γενική συνέλευση των μετόχων της πωλήτριας εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του γ΄ τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εντός της περιμέτρου της Συναλλαγής (δεν περιλαμβάνεται στην περίμετρο της Συναλλαγής η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην Αττική Οδό, ένα ακίνητο και ορισμένες μικρής αξίας συμμετοχές) εκτιμήθηκε σε €367 εκατ. βάσει της μεθόδου προεξόφλησης των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ενώ το τίμημα της Συναλλαγής θα ισούται με το ποσό που θα προκύψει από το Enterpise Value μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ πλέον των χρηματικών διαθεσίμων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, όπως θα προκύψουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και ως εκ τούτου αναμένεται να ανέλθει το τίμημα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής στο ποσό των €180 εκατ. περίπου.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω εξαγοράς , οι μελλοντικές ταμειακές ροές προς τον Όμιλο AKTOR οι οποίες αντιστοιχούν στην περίμετρο της Συναλλαγής και μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ΠΑΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των περίπου €500 εκατ. Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από τον Όμιλο AKTOR θα συμπληρώσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης με ώριμα και οικονομικώς αποδοτικά έργα, δημιουργώντας συνολικά το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα και προσφέροντας σημαντικές, σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές σε βάθος χρόνου, που δεν θα επηρεάζονται από τους κύκλους της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς.

Επιπλέον, με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, αλλά και πρόσβαση σε επιπλέον ευκαιρίες της αγοράς στα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών και διαθέτει τεράστιο αποτύπωμα στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, θα διευρύνει τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων κ.λπ.

Η ως άνω Συναλλαγή δεν επιφέρει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή τη Διοίκηση της Εταιρείας, εντάσσεται δε στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού που η Εταιρεία παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2024, και αφορά την ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου των έργων Παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πέντε κύριους κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου AKTOR.

